Ένας πιθανός σύμμαχος φαίνεται να βρίσκεται στη διατροφή και συγκεκριμένα στα τρόφιμα που είναι πλούσια σε ανθοκυανίνες, φυσικές ουσίες με αντιοξειδωτικές ιδιότητες, οι οποίες προσδίδουν σε φρούτα και λαχανικά τις έντονες κόκκινες, μοβ και μπλε αποχρώσεις τους.

Τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για τα μικροπλαστικά

Επιστημονική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2026 στο περιοδικό Molecules συγκεντρώνει τα διαθέσιμα δεδομένα για την έκθεση του ανθρώπου στα μικροπλαστικά και τα νανοπλαστικά μέσω της διατροφής.

Τα πειραματικά ευρήματα συνδέουν την έκθεση στα συγκεκριμένα σωματίδια με το οξειδωτικό στρες, τη φλεγμονή, τις ορμονικές διαταραχές και τη δυσλειτουργία των κυττάρων.

Παράλληλα, ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2026 στο επιστημονικό περιοδικό Human Reproduction, από ερευνητές της Ιατρικής Σχολής Grossman του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, επισημαίνει ότι μικροπλαστικά έχουν εντοπιστεί στους όρχεις, στο σπέρμα, στο ωοθυλακικό υγρό και στον πλακούντα.

Ακόμη νεότερη συστηματική ανασκόπηση, η οποία δημοσιεύθηκε ηλεκτρονικά τον Οκτώβριο του 2026 στο περιοδικό Reproductive Toxicology και συμπεριέλαβε 41 μελέτες, καταγράφει συσχετίσεις μεταξύ της έκθεσης σε πλαστικά σωματίδια και της μειωμένης κινητικότητας των σπερματοζωαρίων.

Ωστόσο, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί σε ποιον βαθμό η καθημερινή έκθεση στα μικροπλαστικά προκαλεί συγκεκριμένες ασθένειες ή προβλήματα γονιμότητας στον άνθρωπο.

Οι αντιοξειδωτικές ουσίες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο

Προγενέστερες ερευνητικές εργασίες έχουν εξετάσει την πιθανή προστατευτική δράση των ανθοκυανινών απέναντι στο οξειδωτικό στρες και στις κυτταρικές βλάβες.

Οι συγκεκριμένες ουσίες συμβάλλουν στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στο DNA και σε άλλες κυτταρικές δομές.

Σε μελέτη του 2022 σε αρουραίους με ελκώδη κολίτιδα, η χορήγηση κυανιδίνης-3-γλυκοζίτη, μιας ανθοκυανίνης που βρίσκεται μεταξύ άλλων στο μαύρο ρύζι και στα μαύρα φασόλια, συνδέθηκε με αυξημένο αριθμό σπερματοζωαρίων και περιορισμό των βλαβών στους όρχεις.

Σε άλλη εργαστηριακή έρευνα, η χορήγηση διαφορετικών ανθοκυανινών σε κύτταρα που παράγουν τεστοστερόνη συνδέθηκε με μείωση του οξειδωτικού στρες και βελτίωση της παραγωγής της ορμόνης.

Τα ευρήματα δημιουργούν προοπτικές για περαιτέρω έρευνα, χωρίς ωστόσο να αποδεικνύουν ότι η κατανάλωση συγκεκριμένων τροφίμων μπορεί να εξουδετερώσει τις επιπτώσεις των μικροπλαστικών στον ανθρώπινο οργανισμό.

Τα τρόφιμα που είναι πλούσια σε ανθοκυανίνες

Οι ανθοκυανίνες βρίσκονται σε αρκετά τρόφιμα που μπορούν εύκολα να ενταχθούν στην καθημερινή διατροφή. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Βατόμουρα, μύρτιλλα, σμέουρα και κράνμπερι

Ρόδια

Κόκκινα σταφύλια

Κόκκινα μήλα

Κόκκινο λάχανο

Μαύρο ρύζι

Μαύρα φασόλια

Μοβ γλυκοπατάτες

Μοβ καλαμπόκι

Μούρα ακάι

Μέχρι στιγμής, δεν έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένη ποσότητα ανθοκυανινών που θα μπορούσε να προσφέρει προστασία έναντι των επιπτώσεων της έκθεσης στα μικροπλαστικά.

Περιορίζοντας την καθημερινή έκθεση

Παράλληλα με τη διατήρηση μιας ισορροπημένης διατροφής, ορισμένες αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες ενδέχεται να συμβάλουν στον περιορισμό της έκθεσης σε πλαστικά σωματίδια.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αποφυγή αναθέρμανσης τροφίμων σε πλαστικά δοχεία, η χρήση γυάλινων ή ανοξείδωτων σκευών, ο περιορισμός των πλαστικών μιας χρήσης και η επιλογή προϊόντων με λιγότερες πλαστικές συσκευασίες.

Παρότι η πλήρης αποφυγή των μικροπλαστικών είναι εξαιρετικά δύσκολη, ο περιορισμός της περιττής έκθεσης αποτελεί μια πρακτική επιλογή, μέχρι η επιστημονική κοινότητα να αποκτήσει σαφέστερη εικόνα για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία.