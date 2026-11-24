Τη Βιβλιοθήκη εκπροσώπησε η Νάσια Χαραλάμπους, επικεφαλής του Παιδικού Τμήματος. Η εισήγησή της είχε τίτλο «Το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η τέχνη ως εργαλεία προώθησης της φιλαναγνωσίας και του πολιτισμού: Μελέτη περίπτωσης του Παιδικού Τμήματος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου».

Η παιδική βιβλιοθήκη ως χώρος μάθησης

Η παρουσίαση ανέδειξε την παιδική βιβλιοθήκη όχι ως στατικό χώρο συγκέντρωσης βιβλίων, αλλά ως δυναμικό, πολυτροπικό και συμπεριληπτικό περιβάλλον, όπου τα παιδιά διαμορφώνουν ενεργά τη σχέση τους με τη γλώσσα, το βιβλίο, τη γνώση και τον πολιτισμό.

Αντλώντας από θεωρητικές προσεγγίσεις για τον αναδυόμενο και οικογενειακό γραμματισμό, την κοινωνικοπολιτισμική μάθηση, τους πολυγραμματισμούς και τη βιωματική παιδαγωγική, η κ. Χαραλάμπους τόνισε τη σημασία περιβαλλόντων που αντιμετωπίζουν το παιδί ως ενεργό μαθητή και δημιουργό νοήματος. Έμφαση δόθηκε στις πρώιμες εμπειρίες γραμματισμού, στην κοινωνική διαμεσολάβηση, στη συναισθηματική εμπλοκή και στη συμμετοχή του παιδιού στη διαμόρφωση της αναγνωστικής του ταυτότητας.

Η φιλαναγνωσία παρουσιάστηκε ως σύνθετη αναπτυξιακή και κοινωνικοπολιτισμική διαδικασία, πέρα από την εκμάθηση αναγνωστικών δεξιοτήτων ή την εξοικείωση με το έντυπο βιβλίο. Συνδέεται, σύμφωνα με την εισήγηση, με τα εσωτερικά κίνητρα, την αναγνωστική αυτενέργεια, τη συναισθηματική σχέση με τη λογοτεχνία και τη διαχρονική σύνδεση με την ανάγνωση και τη μάθηση.

Παιχνίδι, τέχνη και εκπαιδευτική πράξη

Το παιχνίδι και οι τέχνες αναδείχθηκαν ως οργανικά μέρη της μάθησης και όχι απλώς ως ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Το παιχνίδι περιγράφηκε ως βασικός μηχανισμός γνωστικής, γλωσσικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης, ενώ η τέχνη ως πεδίο συμβολικής αναπαράστασης, δημιουργικής έκφρασης, επικοινωνίας, κριτικής διερεύνησης και πολιτισμικής συμμετοχής.

Η συνδυαστική χρήση παιδικής λογοτεχνίας, δημιουργικής αφήγησης, θεατρικού παιχνιδιού, δραματοποίησης, μουσικής, εικαστικών και σωματικής έκφρασης μπορεί να μετατρέψει την ανάγνωση σε πολυαισθητηριακή και συμμετοχική μαθησιακή εμπειρία. Σε αυτή τη διαδικασία, το παιδί συμμετέχει ενεργά στην ερμηνεία και την παραγωγή νοήματος, καλλιεργώντας τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη, την ενσυναίσθηση, την επικοινωνία και τη συνεργασία.

Ως μελέτη περίπτωσης παρουσιάστηκε το Παιδικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου και το πλαίσιο εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών παρεμβάσεών του. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει προγράμματα πρώιμου και οικογενειακού γραμματισμού, δράσεις φιλαναγνωσίας και λογοτεχνικής εμψύχωσης, βιωματικά εργαστήρια και πολιτιστικές πρωτοβουλίες, καθώς και δράσεις ενδυνάμωσης οικογενειών και υποστήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η εισήγηση υπογράμμισε την ανάγκη επιστημονικά τεκμηριωμένου σχεδιασμού, προσαρμογής των μαθησιακών εμπειριών στις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών, διεπιστημονικής συνεργασίας και συστηματικής αξιολόγησης. Τόνισε επίσης ότι η προώθηση της φιλαναγνωσίας απαιτεί συνέχεια και συνεργασία ανάμεσα στο παιδί, την οικογένεια, το σχολείο, τη βιβλιοθήκη και την κοινωνία.

Ο κοινωνικός ρόλος της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης

Η λειτουργία παιδικού τμήματος σε ακαδημαϊκό περιβάλλον, σύμφωνα με την παρουσίαση, δεν αποτελεί απλώς επέκταση των παραδοσιακών βιβλιοθηκονομικών υπηρεσιών σε μικρότερες ηλικίες. Εκφράζει την κοινωνική ευθύνη και την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου, καθώς και τη δέσμευσή του στην ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, την εκπαιδευτική συμπερίληψη, τη διά βίου μάθηση και την πολιτισμική δημοκρατία.

Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη μπορεί να συμβάλει στη μείωση εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων, στη διεύρυνση των ευκαιριών γραμματισμού και στην ενίσχυση της συμμετοχής όλων των παιδιών στην κοινωνία της γνώσης, ανεξάρτητα από το κοινωνικό, οικονομικό ή πολιτισμικό τους υπόβαθρο. Η συνεργασία ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο, την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία μπορεί να στηρίξει ένα συνεκτικό οικοσύστημα μάθησης από τα πρώτα χρόνια της ζωής.

«Η γνώση δεν αρχίζει στο πανεπιστημιακό αμφιθέατρο. Αρχίζει από την κούνια!»

Με αυτή τη φράση ολοκλήρωσε την εισήγησή της η κ. Χαραλάμπους, συνοψίζοντας τον προσανατολισμό του Παιδικού Τμήματος και τη σημασία της επένδυσης στον πρώιμο γραμματισμό και τη φιλαναγνωσία.

Η συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στο συνέδριο έδωσε τη δυνατότητα ανταλλαγής επιστημονικών προσεγγίσεων και παρουσίασης του έργου του Παιδικού Τμήματος στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα. Η Βιβλιοθήκη ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την ευκαιρία συμμετοχής στον διεπιστημονικό διάλογο, ο οποίος συνδέει την έρευνα με την εκπαιδευτική πράξη και την ανάπτυξη παιδαγωγικών και πολιτισμικών προσεγγίσεων.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η φιλαναγνωσία συνδέεται με την πνευματική ανάπτυξη, την πολιτισμική συμμετοχή και τη δημοκρατική συγκρότηση της κοινωνίας. Η σχέση των παιδιών με το βιβλίο, τη γνώση και τον πολιτισμό αφορά τόσο τους μελλοντικούς αναγνώστες όσο και τη διαμόρφωση αυτόνομων, δημιουργικών, κριτικά σκεπτόμενων και κοινωνικά ενεργών ανθρώπων.

Πηγή: ΚΥΠΕ