Όπως ανέφερε, η ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο των διαρκών γεωπολιτικών και οικονομικών μεταβολών, επηρεάζοντας την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών, την ασφάλεια των κρατών και το κόστος ζωής. «Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Κύπρος συνεχίζει με συνέπεια και ρεαλισμό την πορεία της για ένα πιο ασφαλές, πιο βιώσιμο και πιο ανταγωνιστικό ενεργειακό μοντέλο», είπε.

Η ολοκλήρωση του τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό αποτελεί προτεραιότητα, σημείωσε, προσθέτοντας ότι η νέα διαγωνιστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση του έργου, με διασφάλιση των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας και των πολιτών.

Μείωση του ενεργειακού κόστους

Οι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας εξακολουθούν να αποτελούν μεγάλη πρόκληση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτό, οι παρεμβάσεις δεν περιορίζονται σε βραχυπρόθεσμα μέτρα στήριξης, αλλά εστιάζουν σε μόνιμες και διαρθρωτικές λύσεις, ανέφερε η κ. Πική. Ως ορόσημο προς αυτή την κατεύθυνση χαρακτήρισε το άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, το οποίο, όπως είπε, εκσυγχρονίζει την οικονομία, προσφέρει νέες επιλογές στους καταναλωτές και θέτει τις βάσεις για ένα αποτελεσματικότερο και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον προς όφελος των πολιτών και της παραγωγής.

Περισσότερη χρήση ανανεώσιμων πηγών

Μέχρι τον Ιούλιο του 2026, περισσότεροι από 105.000 καταναλωτές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, είχαν εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα για αυτοκατανάλωση, ενώ αυξάνονται σταθερά και οι αιτήσεις για net billing, ανέφερε. Η εξέλιξη αυτή, πρόσθεσε, δείχνει ότι η πράσινη μετάβαση δεν αποτελεί πλέον μελλοντικό στόχο, αλλά πραγματικότητα που διαμορφώνει ήδη το ενεργειακό τοπίο της χώρας.

Η πρόοδος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ενθαρρυντική, αλλά αναδεικνύει παράλληλα την ανάγκη ταχύτερης αναβάθμισης των ενεργειακών υποδομών. Η μετάβαση, εξήγησε, δεν αφορά μόνο την παραγωγή καθαρής ενέργειας, αλλά και τη δυνατότητα μεταφοράς, διαχείρισης και αποδοτικής αξιοποίησής της. Σε αυτό το πλαίσιο προωθούνται ο εκσυγχρονισμός των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού, η εισαγωγή ψηφιακών τεχνολογιών και η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, ώστε να ενισχυθεί η ευελιξία του ενεργειακού συστήματος. Τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας αποτελούν επίσης κρίσιμο παράγοντα για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών και τη διείσδυσή τους στο ενεργειακό μείγμα.

Εθνικό Παρατηρητήριο για την Ενεργειακή Φτώχεια

Η κ. Πική αναφέρθηκε στη λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Ενεργειακή Φτώχεια, το οποίο εγκρίθηκε το καλοκαίρι από το Υπουργικό Συμβούλιο. Στόχος του είναι να ενισχύσει την ικανότητα του κράτους να εντοπίζει αποτελεσματικότερα τις ανάγκες των πολιτών και να σχεδιάζει στοχευμένες πολιτικές. Η ενεργειακή μετάβαση, είπε, πρέπει να είναι και κοινωνικά δίκαιη, ώστε τα οφέλη της να μη μένουν σε λίγους.

Παράλληλα, έχουν εξασφαλιστεί σημαντικοί ευρωπαϊκοί πόροι για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και τη στήριξη των πιο ευάλωτων οικογενειών. «Στόχος μας, αυτοί οι πόροι να αξιοποιηθούν με τρόπο που θα επιφέρει πραγματικό και μόνιμο αποτέλεσμα», ανέφερε. Συνεχίζεται επίσης η υλοποίηση προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών και επιχειρήσεων μέσω σχεδίων χορηγιών, καθώς η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί, όπως σημείωσε, αποτελεσματική επένδυση για τα νοικοκυριά και την οικονομία.

Για το πρόσφατο σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω» ανέφερε ότι υπήρξε ανταπόκριση και ο διαθέσιμος προϋπολογισμός εξαντλήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό, είπε, επιβεβαιώνει ότι οι πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας ανταποκρίνονται σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες. «Για μας, η επιτυχία αυτή αποτελεί μήνυμα εμπιστοσύνης και κίνητρο για να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε δράσεις που μειώνουν το ενεργειακό κόστος, ενισχύουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και συμβάλλουν στους εθνικούς μας στόχους για την πράσινη μετάβαση».

Ενεργειακή ασφάλεια και εγχώριοι πόροι

Αναφερόμενη στην ανάπτυξη των εγχώριων ενεργειακών πόρων, η Υφυπουργός είπε ότι το 2026 ήταν ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για τον τομέα των υδρογονανθράκων. Οι ανακαλύψεις «Γλαύκος» και «Πήγασος» στο τεμάχιο 10 κηρύχθηκαν επισήμως εμπορεύσιμες, ενώ οι ExxonMobil και QatarEnergy αξιολογούν τις επιλογές ανάπτυξης των κοιτασμάτων, με στόχο να υποβάλουν σχέδια ανάπτυξης και παραγωγής στις αρχές του 2027.

«Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι η Κύπρος περνά σταδιακά από τη φάση της εξερεύνησης στη φάση της αξιοποίησης», ανέφερε. Η μετάβαση, πρόσθεσε, δημιουργεί σημαντικές οικονομικές προοπτικές, ενισχύει τη γεωστρατηγική σημασία της χώρας και αναβαθμίζει τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής.

Για τον GSI, η πρόσφατη Διακυβερνητική Σύνοδος Κύπρου – Ελλάδας επαναβεβαίωσε τη στρατηγική προσήλωση των δύο κυβερνήσεων στην υλοποίηση του έργου, το οποίο ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια, την περιφερειακή συνεργασία και την ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού. «Για το έργο υπάρχει διαρκής συνεργασία και συντονισμός με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Γάλλο Πρόεδρο, καθώς πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το ενεργειακό μέλλον της χώρας και της ευρύτερης περιοχής», είπε.

Η ενεργειακή πολιτική της Κύπρου έχει σαφή γεωπολιτική διάσταση και συνδέεται με τον ρόλο της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ευρώπη, σημείωσε. Μέσω συνεργασιών με γειτονικές χώρες, η Κυπριακή Δημοκρατία εργάζεται για συνθήκες ασφάλειας, σταθερότητας και αμοιβαίου οφέλους, ενώ οι ενεργειακές πρωτοβουλίες της υπηρετούν το εθνικό και το ευρωπαϊκό συμφέρον, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση των πηγών και των οδών εφοδιασμού της Ευρώπης.

«Η ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης στηρίζεται στον ρεαλισμό, στην υπευθυνότητα και στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις ούτε άμεσα αποτελέσματα. Υπάρχει, όμως, ξεκάθαρος προσανατολισμός, συγκεκριμένο σχέδιο και συστηματική εργασία», κατέληξε η κ. Πική.

Πηγή: ΚΥΠΕ