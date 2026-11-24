Ειδικότερα για την υπόθεση Αϊκούτ, η πρεσβεία επισημαίνει ότι καταδικάστηκε από αρμόδιο κυπριακό δικαστήριο για ποινικά αδικήματα που αφορούν ακίνητα στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Όπως αναφέρει, η καταδίκη του εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη ισχύ και η μεταγενέστερη αποφυλάκισή του «δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση την καταδίκη του, δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του ούτε θέτει υπό αμφισβήτηση τα ευρήματα του κυπριακού δικαστηρίου».

Επικαλείται λόγους υγείας

Η ισραηλινή πρεσβεία διευκρινίζει ότι η απόφαση του Προέδρου του Ισραήλ λήφθηκε στο πλαίσιο της αποκλειστικής αρμοδιότητας που του παρέχει η ισραηλινή νομοθεσία και στηρίχθηκε αποκλειστικά σε ανθρωπιστικούς και ιατρικούς λόγους, έπειτα από σημαντική επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του Αϊκούτ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ίδιος είχε υποβάλει προηγουμένως αρκετά αιτήματα για ανθρωπιστική αποφυλάκιση, τα οποία είχαν απορριφθεί. Η έγκριση δόθηκε μόνο μετά τη σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του, η οποία, όπως σημειώνεται, τεκμηριώθηκε από ιατρικές αξιολογήσεις.

Η πρεσβεία υποστηρίζει ότι η απόφαση δεν επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο τον σεβασμό του Ισραήλ προς την κυπριακή νομοθεσία και τις αποφάσεις των αρμόδιων δικαστηρίων της Δημοκρατίας.

«Δεν δικαιολογούμε τον σφετερισμό περιουσιών»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη σοβαρότητα των αδικημάτων που σχετίζονται με ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο. Το Ισραήλ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αντιλαμβάνεται πλήρως την ιδιαίτερη ευαισθησία του ζητήματος, λαμβάνοντας υπόψη τον μακροχρόνιο εκτοπισμό και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των νόμιμων ιδιοκτητών. Μάλιστα, η ισραηλινή πλευρά ξεκαθαρίζει ότι δεν ανέχεται ούτε δικαιολογεί αδικήματα που αφορούν τον σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών, ούτε επιδιώκει με οποιονδήποτε τρόπο να τα υπονομεύσει. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρει ότι οι ισραηλινές αρχές έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει τους πολίτες τους να μην αγοράζουν, να μην επενδύουν και να μην προβαίνουν σε συναλλαγές που αφορούν ακίνητα στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου. Όπως επισημαίνει, οι προειδοποιήσεις αυτές αφορούν και τις σοβαρές νομικές συνέπειες που ενδέχεται να έχουν τέτοιες δραστηριότητες βάσει της κυπριακής νομοθεσίας.

Παράλληλα, σημειώνει ότι στους Ισραηλινούς πολίτες παρέχονται επίσημες ταξιδιωτικές συστάσεις, στις οποίες επισημαίνονται οι νομικοί κίνδυνοι και οι κίνδυνοι ασφαλείας που συνδέονται με επισκέψεις στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου.

Καταλήγοντας, η πρεσβεία αναφέρεται στις στενές στρατηγικές σχέσεις Κύπρου και Ισραήλ, τονίζοντας ότι βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και τα κοινά συμφέροντα. Όπως αναφέρει, η συνεργασία των δύο χωρών εκτείνεται στους τομείς της ασφάλειας, της ενέργειας, της καινοτομίας, της οικονομίας και του τουρισμού, ενώ εκφράζει τη δέσμευση του Ισραήλ για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων, με σεβασμό στην κυριαρχία, τους θεσμούς και την έννομη τάξη κάθε χώρας.