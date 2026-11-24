Τη θέση ότι η αποφυλάκιση του Σιμόν Αϊκούτ δεν αναιρεί την καταδίκη του από κυπριακό δικαστήριο, ούτε τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του, υπογραμμίζει η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Κύπρο, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του Προέδρου του Ισραήλ να του χορηγήσει αποφυλάκιση για ανθρωπιστικούς λόγους. Σε ανακοίνωσή της, η ισραηλινή πρεσβεία τονίζει ότι το Ισραήλ αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ διαβεβαιώνει ότι σέβεται πλήρως τους θεσμούς, το νομικό σύστημα και την ανεξαρτησία της κυπριακής Δικαιοσύνης. Παράλληλα, εκφράζει την πλήρη εμπιστοσύνη της στο δικαστικό σύστημα της Κύπρου και στις αποφάσεις των αρμόδιων δικαστηρίων.
Παίρνει θέση το Ισραήλ για την αποφυλάκιση Αϊκούτ, μετά τις έντονες αντιδράσεις: «Δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες του - Παραμενει καταδικασμένος»
Ξεκάθαρη θέση υπέρ του σεβασμού της κυριαρχίας και της Δικαιοσύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας διατυπώνει η ισραηλινή πρεσβεία, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση για την αποφυλάκιση του Σιμόν Αϊκούτ ελήφθη αποκλειστικά για ανθρωπιστικούς και ιατρικούς λόγους
Ειδικότερα για την υπόθεση Αϊκούτ, η πρεσβεία επισημαίνει ότι καταδικάστηκε από αρμόδιο κυπριακό δικαστήριο για ποινικά αδικήματα που αφορούν ακίνητα στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Όπως αναφέρει, η καταδίκη του εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη ισχύ και η μεταγενέστερη αποφυλάκισή του «δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση την καταδίκη του, δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του ούτε θέτει υπό αμφισβήτηση τα ευρήματα του κυπριακού δικαστηρίου».
Επικαλείται λόγους υγείας
Η ισραηλινή πρεσβεία διευκρινίζει ότι η απόφαση του Προέδρου του Ισραήλ λήφθηκε στο πλαίσιο της αποκλειστικής αρμοδιότητας που του παρέχει η ισραηλινή νομοθεσία και στηρίχθηκε αποκλειστικά σε ανθρωπιστικούς και ιατρικούς λόγους, έπειτα από σημαντική επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του Αϊκούτ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ίδιος είχε υποβάλει προηγουμένως αρκετά αιτήματα για ανθρωπιστική αποφυλάκιση, τα οποία είχαν απορριφθεί. Η έγκριση δόθηκε μόνο μετά τη σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του, η οποία, όπως σημειώνεται, τεκμηριώθηκε από ιατρικές αξιολογήσεις.
Η πρεσβεία υποστηρίζει ότι η απόφαση δεν επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο τον σεβασμό του Ισραήλ προς την κυπριακή νομοθεσία και τις αποφάσεις των αρμόδιων δικαστηρίων της Δημοκρατίας.
«Δεν δικαιολογούμε τον σφετερισμό περιουσιών»
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη σοβαρότητα των αδικημάτων που σχετίζονται με ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο. Το Ισραήλ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αντιλαμβάνεται πλήρως την ιδιαίτερη ευαισθησία του ζητήματος, λαμβάνοντας υπόψη τον μακροχρόνιο εκτοπισμό και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των νόμιμων ιδιοκτητών. Μάλιστα, η ισραηλινή πλευρά ξεκαθαρίζει ότι δεν ανέχεται ούτε δικαιολογεί αδικήματα που αφορούν τον σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών, ούτε επιδιώκει με οποιονδήποτε τρόπο να τα υπονομεύσει. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρει ότι οι ισραηλινές αρχές έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει τους πολίτες τους να μην αγοράζουν, να μην επενδύουν και να μην προβαίνουν σε συναλλαγές που αφορούν ακίνητα στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου. Όπως επισημαίνει, οι προειδοποιήσεις αυτές αφορούν και τις σοβαρές νομικές συνέπειες που ενδέχεται να έχουν τέτοιες δραστηριότητες βάσει της κυπριακής νομοθεσίας.
Παράλληλα, σημειώνει ότι στους Ισραηλινούς πολίτες παρέχονται επίσημες ταξιδιωτικές συστάσεις, στις οποίες επισημαίνονται οι νομικοί κίνδυνοι και οι κίνδυνοι ασφαλείας που συνδέονται με επισκέψεις στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου.
Καταλήγοντας, η πρεσβεία αναφέρεται στις στενές στρατηγικές σχέσεις Κύπρου και Ισραήλ, τονίζοντας ότι βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και τα κοινά συμφέροντα. Όπως αναφέρει, η συνεργασία των δύο χωρών εκτείνεται στους τομείς της ασφάλειας, της ενέργειας, της καινοτομίας, της οικονομίας και του τουρισμού, ενώ εκφράζει τη δέσμευση του Ισραήλ για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων, με σεβασμό στην κυριαρχία, τους θεσμούς και την έννομη τάξη κάθε χώρας.
Statement by the Embassy of Israel in Cyprus - Simon Aykout Israel unequivocally recognizes the sovereignty, independence and territorial integrity of the Republic of Cyprus. We fully respect the Republic's institutions, its legal system and the independence of its judiciary. We have full confidence in the Cypriot justice system and respect the decisions of its courts. Mr Aykout was convicted by the competent Court in Cyprus for criminal acts involving properties in the northern occupied part of Cyprus. His conviction remains fully valid and his subsequent release does not, in any way, negate his conviction, absolve him of responsibility or call into question the findings of the Cypriot court. The President of the State of Israel pursuant use of his unique and exclusive authority under Israeli law was made solely on humanitarian and medical grounds, following a significant deterioration in his health. Mr Aykout had submitted several requests for humanitarian release, which had previously been rejected. It was only following the serious deterioration of his medical condition, supported by medical assessments, that his release was approved in accordance with Israeli law. This decision was based solely on humanitarian grounds and has no bearing on Israel’s respect to the laws of the Republic of Cyprus and to the decisions of its competent Courts. Israel fully understands the seriousness and particular sensitivity of property-related offences in Cyprus, especially in light of the longstanding displacement issue and the property rights of their legitimate owners. Israel does not condone, justify or in any way seek to undermine offences involving the usurpation of Greek Cypriot properties. Israel's position on this matter is clear and consistent. The Israeli authorities have repeatedly issued warnings to Israeli citizens against purchasing, investing in or engaging in transactions involving properties in the occupied areas of Cyprus, drawing attention to the serious legal consequences such activities may entail under the laws of Cyprus. Israeli citizens are also provided with official travel recommendations highlighting relevant legal and security risks concerning visits to the occupied northern part of Cyprus. Israel and Cyprus enjoy a close and strategic partnership, built on mutual trust, respect and shared interests. Our cooperation spans security, energy, innovation, the economy, tourism and many other fields. We highly value this relationship and remain firmly committed to strengthening it further, on the basis of mutual respect for each other's sovereignty, institutions and legal order. END.— Israel in Cyprus (@IsraelinCyprus) November 24, 2026
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