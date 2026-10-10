Εντοπίστηκε η αρκούδα που, σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλαιομετόχου, είχε διαφύγει από το Melios Zoo Park, προκαλώντας κινητοποίηση και ανησυχία στην περιοχή.
Εντοπίστηκε η αρκούδα που διέφυγε από το Melios Zoo Park – Η νεότερη ενημέρωση
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Το ζώο έχει μεταφερθεί πίσω στο πάρκο και είναι ασφαλές. Νωρίτερα, το Κοινοτικό Συμβούλιο Παλαιομετόχου είχε εκδώσει επείγουσα ανακοίνωση, καλώντας τους κατοίκους της κοινότητας και των γειτονικών περιοχών να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, η αρκούδα εντοπίστηκε από τον ιδιοκτήτη του ζωολογικού πάρκου, σε κοντινή απόσταση από τις εγκαταστάσεις. Το ζώο έχει μεταφερθεί πίσω στο πάρκο, με προσεκτική καθοδήγησή του, και είναι ασφαλές.
Στην επιχείρηση συνέδραμαν η Αστυνομία και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.
Νωρίτερα, το Κοινοτικό Συμβούλιο Παλαιομετόχου είχε εκδώσει επείγουσα ανακοίνωση, καλώντας τους κατοίκους της κοινότητας και των γειτονικών περιοχών να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Στην ανακοίνωση επισημαινόταν ότι το ζώο ενδέχεται να αποτελέσει κίνδυνο για την ανθρώπινη ασφάλεια, ενώ οι κάτοικοι καλούνταν να μην το πλησιάσουν και να μην επιχειρήσουν να το κυνηγήσουν ή να το παγιδεύσουν.
Παράλληλα, είχε δοθεί σύσταση για παραμονή παιδιών και κατοικιδίων σε ασφαλείς χώρους.
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