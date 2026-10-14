Μνημόνιο Συνεργασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Με στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων στους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού, της αξιοποίησης καινοτόμων τεχνολογιών, της περιβαλλοντικής προστασίας και της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ο Δήμος Λάρνακας υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ. Όπως αναφέρθηκε, κεντρικός άξονας της συνεργασίας αποτελεί η αξιοποίηση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και η προώθηση της ψηφιοποίησης των δημοτικών υπηρεσιών και υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται η σταδιακή ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος, το οποίο θα συγκεντρώνει και θα απεικονίζει σε ενιαίο γεωγραφικό περιβάλλον, πληροφορίες για τις δημοτικές υποδομές, τα δημόσια κτήρια, το οδικό δίκτυο, τους δημόσιους χώρους και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας αναφέρει ότι η προοπτική δημιουργίας μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία θα παρέχει συνολική εικόνα της πόλης μέσα από μία οθόνη, αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών, τον προγραμματισμό έργων, τη διαχείριση των υποδομών και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των δημοτών. Παράλληλα, η συνεργασία αυτή δημιουργεί προοπτικές για την ανάπτυξη κοινών δράσεων παρακολούθησης και προστασίας του παράκτιου μετώπου της Λάρνακας, με ιδιαίτερη έμφαση στη διάβρωση των ακτών, μέσω της αξιοποίησης δορυφορικών δεδομένων, τεχνολογιών τηλεπισκόπησης και σύγχρονων μεθόδων περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας ευχαρίστησε το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ και εξέφρασε την προσδοκία για μια ουσιαστική και παραγωγική συνεργασία.