Τέλος στο μυστήριο με την εξαφάνιση σορού από το νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας φαίνεται να μπαίνει, καθώς, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η σορός εντοπίστηκε τελικά στο ψυγείο του νεκροτομείου, αλλά με διαφορετικό όνομα.
Αλαλούμ με τη «εξαφανισμένη» σορό: Εντοπίστηκε με άλλο όνομα στο ψυγείο του νεκροτομείου
Η σορός του Βρετανού φέρεται να μην είχε μετακινηθεί ποτέ από το νεκροτομείο – Εντοπίστηκε κατά τις έρευνες, καταχωρισμένη με διαφορετικά στοιχεία ταυτοποίησης
Η υπόθεση είχε προκαλέσει κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και της Αστυνομίας, όταν διαπιστώθηκε ότι η σορός Βρετανού υπηκόου, ο οποίος είχε αποβιώσει πριν από περίπου έναν μήνα στην Πάφο, δεν μπορούσε να εντοπιστεί.
Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η σορός βρισκόταν τελικά στο ψυγείο του νεκροτομείου, ωστόσο φέρεται να είχε καταχωριστεί με άλλο όνομα. Έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για τη σορό που αναζητούσαν οι αρμόδιες Αρχές.
Η υπόθεση έγινε γνωστή όταν μέλη γραφείου τελετών μετέβησαν στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, προκειμένου να παραλάβουν τη σορό για να μεταφερθεί στο εξωτερικό.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής, διαπιστώθηκε ότι η σορός δεν βρισκόταν στον αναμενόμενο χώρο φύλαξης, με αποτέλεσμα να ενημερωθεί η Αστυνομία και να αρχίσουν έρευνες για τον εντοπισμό της.
Το περιστατικό έφερε στο φως της δημοσιότητας η εφημερίδα «Φιλελεύθερος», σύμφωνα με την οποία ο νεκρός ήταν Βρετανός υπήκοος που είχε αποβιώσει πριν από περίπου έναν μήνα στην Πάφο. Η σορός είχε μεταφερθεί στη Λευκωσία, καθώς το νεκροτομείο της Πάφου παραμένει κλειστό.
Αρχικά, μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονταν ήταν και η πιθανή εμπλοκή άλλου γραφείου τελετών στη διαδικασία παραλαβής, χωρίς να έχει καταγραφεί η σχετική ενέργεια. Ωστόσο, οι νεότερες πληροφορίες ανατρέπουν τα αρχικά δεδομένα, καθώς η σορός φέρεται να μην είχε απομακρυνθεί από το νεκροτομείο, αλλά να βρισκόταν στο ψυγείο με διαφορετικά στοιχεία ταυτοποίησης.
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