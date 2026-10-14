Υπόθεση εξαφάνισης σορού από το νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας διερευνά η Αστυνομία, μετά τη διαπίστωση ότι η σορός Βρετανού, ο οποίος απεβίωσε πριν από περίπου έναν μήνα στην Πάφο, δεν βρισκόταν στον χώρο όπου φυλασσόταν.
Εξαφανίστηκε σορός από το νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας - Πήγαν να την παραλάβουν και ήταν άφαντη
Μυστήριο με τη σορό Βρετανού που πέθανε πριν από περίπου έναν μήνα στην Πάφο – Η εξαφάνιση διαπιστώθηκε όταν γραφείο τελετών μετέβη στο νεκροτομείο για να την παραλάβει
Η εξαφάνιση έγινε αντιληπτή όταν μέλη γραφείου τελετών μετέβησαν στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, προκειμένου να παραλάβουν τη σορό για να μεταφερθεί στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με λειτουργό του Γραφείου Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, κατά τη διαδικασία παραλαβής διαπιστώθηκε ότι η σορός δεν βρισκόταν στο νεκροτομείο, με αποτέλεσμα να ενημερωθούν οι αστυνομικές Αρχές, οι οποίες άρχισαν έρευνες για τον εντοπισμό της.
Το περιστατικό αποκάλυψε η εφημερίδα «Φιλελεύθερος», σύμφωνα με την οποία πρόκειται για τη σορό Βρετανού υπηκόου που απεβίωσε πριν από περίπου έναν μήνα στην Πάφο.
Η σορός είχε μεταφερθεί στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, καθώς το αντίστοιχο νεκροτομείο της Πάφου παραμένει κλειστό.
Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζουν οι αρχές είναι η πιθανή εμπλοκή άλλου γραφείου τελετών στη διαδικασία παραλαβής της σορού, χωρίς να έχει καταγραφεί η σχετική ενέργεια.
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