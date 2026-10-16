ΡΙΚ: Στήνει «Παρατηρητήριο Ελληνικής Γλώσσας» για τα λάθη στον αέρα

Όπως αναφέρει το ΡΙΚ σε ανακοίνωσή του, η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και απορρέει από την υποχρέωση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της Κύπρου να υπηρετεί με την υψηλότερη δυνατή επάρκεια την ενημέρωση, την επιμόρφωση και την ψυχαγωγία, που αποτελούν διαχρονικά βασικούς πυλώνες της πολιτικής του.

Στο πλαίσιο της ίδιας προσπάθειας, το ΡΙΚ προγραμματίζει και άλλες δράσεις, μεταξύ των οποίων την ετοιμασία εγχειριδίου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του Ιδρύματος και λειτουργούς του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το εγχειρίδιο θα ακολουθεί το πρότυπο ανάλογων εκδόσεων σε συναφείς οργανισμούς προηγμένων χωρών και θα αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για την καλύτερη επιτέλεση της εργασίας κάθε επαγγελματία του Ιδρύματος.

Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής προσφέρονται να συνεισφέρουν εθελοντικά στην προσπάθεια. Είναι φιλόλογοι, ανώτεροι λειτουργοί του Υπουργείου Παιδείας και δημοσιογράφοι που υπηρέτησαν στο ΡΙΚ.

Μέλη της Επιτροπής, κατά αλφαβητική σειρά, είναι οι Ανδρέας Χατζηλοΐζου, Ανδρούλα Γεωργιάδου, Αντώνης Άσσος, Γεώργιος Ξενής, Δανάη Γεωργιάδου, Ειρήνη Παρασκευά Ροδοσθένους, Μαρούλα Βιολάρη Ιακωβίδου, Νίκος Παναγιώτου, Πέτρος Πετρίδης, Σπύρος Κέττηρος, Στέλιος Παπαντωνίου και Χριστόδουλος Τζιονής.

Πρόεδρος και συντονιστής της Επιτροπής ορίστηκε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ, Παύλος Κ. Παύλου.

Πηγή: ΚΥΠΕ