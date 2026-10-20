Τροχαία οδική σύγκρουση σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παλιομέτοχο, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού μέσα στο όχημά του.
Όχημα εξετράπη και κατέληξε σε χωράφι στο Παλιομέτοχο τα ξημερώματα - Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός
Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το πρωί, με την Πυροσβεστική να στήνει επιχείρηση διάσωσης για την απελευθέρωση του οδηγού.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κλήση λήφθηκε στις 05:07, με τον Πυροσβεστικό Σταθμό Λακατάμειας να ανταποκρίνεται με όχημα και ομάδα διάσωσης.
Με τη χρήση διασωστικής εξάρτυσης, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό, ο οποίος είχε τις αισθήσεις του.
Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εκτράπηκε της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι, όπου ακινητοποιήθηκε σε πλάγια θέση.
Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο οδηγός παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.
Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
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