Όχημα εξετράπη και κατέληξε σε χωράφι στο Παλιομέτοχο τα ξημερώματα - Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κλήση λήφθηκε στις 05:07, με τον Πυροσβεστικό Σταθμό Λακατάμειας να ανταποκρίνεται με όχημα και ομάδα διάσωσης.

Με τη χρήση διασωστικής εξάρτυσης, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό, ο οποίος είχε τις αισθήσεις του.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εκτράπηκε της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι, όπου ακινητοποιήθηκε σε πλάγια θέση.

Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο οδηγός παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.