Ανθή Λεωνίδου Στρόππου: «Το παιδί πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε απόφασης»

Με φόντο τη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη γύρω από τη λειτουργία του Πολυδύναμου Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας «Ζέτα Αιμιλιανίδου» του Δήμου Πάφου, η Ανθή Λεωνίδου Στρόππου υπογραμμίζει την ανάγκη κάθε απόφαση να λαμβάνεται με γνώμονα το συμφέρον, την προστασία και τη συναισθηματική ασφάλεια των παιδιών.

Όπως τονίζει, η κοινωνική μέριμνα δεν αποτελεί απλώς την παροχή μιας υπηρεσίας, αλλά μια ουσιαστική πράξη φροντίδας, στήριξης και ανθρωπιάς προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Στόχος, σύμφωνα με την ίδια, πρέπει να είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο κάθε παιδί θα αισθάνεται ασφάλεια, αποδοχή, στοργή και ζεστασιά. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην αγωνία των γονιών που εμπιστεύονται τα παιδιά τους σε τέτοιες δομές, επισημαίνοντας ότι έχουν ανάγκη να γνωρίζουν πως τα παιδιά τους βρίσκονται σε ασφαλή χέρια και λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα και προσοχή.

Η κ. Λεωνίδου Στρόππου υπογραμμίζει ότι κάθε προβληματισμός των γονιών πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό, ευαισθησία και υπευθυνότητα, σημειώνοντας πως κανένας γονιός δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος όταν αναζητά απαντήσεις και διαβεβαιώσεις για την ευημερία του παιδιού του. Παράλληλα, αναγνωρίζει τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται στις κοινωνικές δομές, τονίζοντας ότι ο επαγγελματισμός, η επαρκής στελέχωση και η σωστή λειτουργία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, όταν πρόκειται για παιδιά, εξίσου απαραίτητα είναι η υπομονή, η ενσυναίσθηση, η τρυφερότητα και το πραγματικό ενδιαφέρον.

Ιδιαίτερη ευθύνη αποδίδει, μάλιστα, στα πρόσωπα που κατέχουν θέσεις ευθύνης, τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, καλούνται να συνδυάζουν την ορθή διοίκηση και την επαγγελματική γνώση με την ανθρώπινη προσέγγιση και την ευαισθησία. Αναφερόμενη στον ρόλο του Πολυδύναμου Κέντρου, σημειώνει ότι η αποστολή του δεν περιορίζεται στη φύλαξη και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, αλλά επεκτείνεται στη δημιουργία ενός χώρου όπου τα παιδιά θα μεγαλώνουν με χαρά και θα απολαμβάνουν καθημερινά τον σεβασμό, τη φροντίδα και την αγάπη που δικαιούνται.

Η δημοτική σύμβουλος τονίζει ακόμη ότι τόσο ο Δήμος όσο και η κοινωνία έχουν υποχρέωση να ακούν και να εξετάζουν κάθε προβληματισμό με σοβαρότητα, επιδιώκοντας τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Όπως αναφέρει, η προστασία των παιδιών, η συναισθηματική τους ασφάλεια, η εμπιστοσύνη των γονιών και η ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας πρέπει να αποτελούν κοινή προτεραιότητα. «Στο επίκεντρο κάθε απόφασης πρέπει να βρίσκεται το παιδί», είναι το βασικό μήνυμα της Ανθής Λεωνίδου Στρόππου, η οποία καταλήγει τονίζοντας ότι κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον αγάπης, ασφάλειας και αποδοχής, ενώ κάθε γονιός πρέπει να αισθάνεται ότι έχει δίπλα του συμπαραστάτες.

Για την ίδια, η επιτυχία κάθε κοινωνικού προγράμματος κρίνεται πρωτίστως από την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους, με ευθύνη, ευαισθησία και ανθρωπιά.