«Ήταν δεδομένο ότι δεν θα είχε θετική εξέλιξη» – Κατέθεσε με λυγμούς ειδικός εκπαιδευτικός για τον Στυλιανό

«Με βάση την εμπειρία μου, με βάση την εικόνα που έδειχνε, ήταν δεδομένο ότι δεν θα είχε θετική εξέλιξη, αλλά δεν περίμενα ότι θα κάνει αυτή την πράξη. Εγώ νόμιζα ότι θα ανοίξει μια μέρα την πόρτα και θα φύγει από το σπίτι», ανέφερε, διαβάζοντας με λυγμούς την κατάθεση που είχε δώσει το 2020 στον ποινικό ανακριτή.

Ο εκπαιδευτικός περιέγραψε ένα παιδί που, όπως είπε, ήταν παραμελημένο, κουρασμένο και απομονωμένο από τους συμμαθητές του, ενώ η καθημερινότητά του περιστρεφόταν γύρω από τις εργασίες στη φάρμα της οικογένειας. Ήταν ο ειδικός εκπαιδευτικός του Στυλιανού όταν εκείνος φοιτούσε στη Γ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας και του παρείχε στήριξη για την κάλυψη μαθησιακών κενών, σε τρεις διδακτικές περιόδους των 40 λεπτών την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, το μαθησιακό επίπεδο του παιδιού αντιστοιχούσε στην Α΄ τάξη του δημοτικού, παρότι φοιτούσε στην Γ΄, καθώς δεν ήξερε να διαβάζει. Πρόσθεσε ότι «κατέβαλλε προσπάθειες στο μέγιστο για να μάθει».

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι συχνά έβρισκε τον Στυλιανό να κοιμάται στο θρανίο, όταν πήγαινε να τον παραλάβει για το μάθημα ειδικής εκπαίδευσης. «Όταν προσπαθούσαμε να τον ξυπνήσουμε δεν ξυπνούσε, ενώ η δικαιολογία που μας έλεγε ήταν ότι ήταν κουρασμένος, γιατί ήταν μέχρι τις 11 το βράδυ στη φάρμα», είπε.

Ο Στυλιανός τού μιλούσε για τις εργασίες στη φάρμα και του έλεγε ότι έβγαζε τα ζώα για βοσκή με τη μαγκούρα. Μια φορά άργησε να πάει στο σχολείο, εξηγώντας ότι «ξεγεννούσαν ζώα». Σε ερώτηση της εκπροσώπου της Κατηγορούσας Αρχής, Έλενας Κωνσταντίνου, αν έλεγε ότι του άρεσαν οι εργασίες, ο μάρτυρας απάντησε ότι δεν του είπε ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά αντίθετα έλεγε ότι τον υποχρέωναν να εργάζεται.

Το παιδί έλεγε επίσης ότι ήθελε να μάθει να διαβάζει για να γίνει «κάτι» στο μέλλον, χωρίς όμως να προσδιορίσει ποτέ τι θα ήταν αυτό. Ο μάρτυρας είπε ακόμη ότι ο Στυλιανός δεν έκανε ποτέ τις κατ’ οίκον εργασίες του, λέγοντας πως δεν είχε χρόνο επειδή εργαζόταν στη φάρμα μέχρι αργά το βράδυ.

Ερωτηθείς γιατί θεωρούσε, όπως είχε αναφέρει στην ανακριτική κατάθεσή του, ότι ο Στυλιανός ήταν ταλαιπωρημένος, σκεπτικός και σκυθρωπός, ο μάρτυρας απάντησε ότι αυτό οφειλόταν στις οικογενειακές συνθήκες που βίωνε. «Δεν ζούσε την παιδικότητά του», είπε.

Για τη σχέση του με τους συμμαθητές του, ο εκπαιδευτικός ανέφερε ότι εκείνοι τον απομόνωναν λόγω της εμφάνισης και της μυρωδιάς του. Όταν ο μάρτυρας είχε καθήκοντα επιτήρησης στα διαλείμματα, ο Στυλιανός τον πλησίαζε και του μιλούσε για τη φάρμα και τα ζώα. «Δεν έκανε κουβέντες παιδιού», είπε. Κατά την άποψή του, το παιδί δεν είχε άλλη επιλογή από το να μένει απομονωμένο, καθώς ήταν παραμελημένο από την οικογένειά του. «Αν ήταν φροντισμένος από την οικογένεια, ίσως να μπορούσε να κάνει φίλους και παρέες», σημείωσε.

Περιγράφοντας την εμφάνισή του, ο μάρτυρας είπε ότι είχε μαυρισμένα νύχια, ακαθαρσίες στο δέρμα και βρόμικα μαλλιά, ενώ η μυρωδιά του ήταν δυσάρεστη και έντονη. Δεν θυμόταν να τον είχε δει ποτέ καθαρό ή χωρίς την έντονη μυρωδιά των ζώων. «Τα νύχια του ήταν κατάμαυρα, το δέρμα του είχε μαυρίλες παντού, τα μαλλιά του ήταν πισσωμένα, η μυρωδιά δε, δεν μπορούσες να την αντέξεις», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι φορούσε σκισμένα, μεγαλύτερα από το μέγεθός του παπούτσια και βρόμικα ρούχα. Θυμόταν ένα λευκό, γούνινο πουλόβερ που είχε μαυρίσει από τις ακαθαρσίες. Όπως είπε, όταν προσπαθούσαν να τον πλύνουν με σαπούνι και νερό, οι μαυρίλες δεν έφευγαν και η μυρωδιά ήταν ανυπόφορη.

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε και στην αγωνία του Στυλιανού για τα μικρότερα αδέλφια του. Το παιδί τού έλεγε συχνά ότι ήθελε να έχουν φαγητό και να μην αναγκαστούν να εργαστούν στη φάρμα, ώστε να μην περάσουν όσα περνούσε ο ίδιος. «Μου τις έκανε σχεδόν πάντα αυτές τις αναφορές. Ήταν η έγνοια του», είπε.

Σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι η μητέρα του Στυλιανού τού είχε αναφέρει έντονους καβγάδες με τον πατέρα, καθώς και ότι εκείνος έπινε αλκοόλ, είχε εξωσυζυγικές σχέσεις και δεν έδινε χρήματα στην οικογένεια. Ο ίδιος δεν γνώρισε τον πατέρα, ο οποίος, σύμφωνα με την κατάθεσή του, δεν επικοινώνησε ποτέ μαζί του για να ενημερωθεί για τη μαθησιακή κατάσταση ή την πρόοδο του παιδιού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε περιστατικό κατά το οποίο ο Στυλιανός έφυγε από το σπίτι έπειτα από οικογενειακό καβγά και πέρασε όλη τη νύχτα στα χωράφια. Ο μάρτυρας είπε ότι, απ’ όσο θυμόταν, αυτό συνέβη τον Μάιο του 2013. Την επόμενη ημέρα η μητέρα ενημέρωσε τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος ειδοποίησε την Αστυνομία και τις ΥΚΕ. Ο μάρτυρας ανέφερε ακόμη ότι η μητέρα είχε βγει με το αυτοκίνητο εκείνη την ημέρα και θυμόταν να έρχεται έξω από την τάξη του και να του ζητά τσιγάρο. Εκείνος της απάντησε ότι δεν καπνίζει.

Οι καβγάδες στην οικογένεια ήταν συχνοί, πρόσθεσε, ενώ ο Στυλιανός απέφευγε να απαντά όταν τον ρωτούσε τι συνέβαινε. Μετά από κάποιους καβγάδες του πατέρα και της μητέρας, εκείνη έφευγε από το σπίτι μαζί με τα παιδιά και πήγαιναν στην πατρική της κατοικία στην Κοκκινοτριμιθιά. Τότε ο Στυλιανός έχανε κάποιες ημέρες σχολείου, επειδή η μητέρα δεν μπορούσε να τον μεταφέρει από την Κοκκινοτριμιθιά στην Αγία Βαρβάρα.

Ο μάρτυρας κατέθεσε επίσης ότι, σε πολυθεματική συνάντηση για τον Στυλιανό, είχε αναφέρει πως το παιδί ήταν «αμέτοχος θεατής» σε περιστατικά βίας στο σπίτι. Είπε ακόμη ότι ο Στυλιανός δεν συμμετείχε σε σχολικές εκδρομές, καθώς, σύμφωνα με όσα γνώριζε, οι γονείς του δεν έδιναν χρήματα για το φαγητό και τη μεταφορά του.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί την Παρασκευή με την αντεξέταση του μάρτυρα. Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου τον Σεπτέμβριο του 2019 και εξετάζει κατά πόσο υπήρξαν ευθύνες τόσο εντός της οικογένειας όσο και από πλευράς κρατικών υπηρεσιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ