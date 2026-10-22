Καρκίνος του μαστού: Στα €181 εκατ. το ετήσιο κόστος στην Κύπρο – Τι δείχνει νέα μελέτη

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, το 68,5% του συνολικού κόστους αφορά τη διαχείριση της νόσου, το 11,7% τις φαρμακευτικές δαπάνες, το 10,6% την απώλεια παραγωγικότητας και το 9,2% τη χρήση πόρων υγείας. Περίπου €19,2 εκατ. αποδίδονται σε απώλειες παραγωγικότητας λόγω απουσίας από την εργασία.

Το κόστος διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με το στάδιο της νόσου. Το μέσο ετήσιο κόστος ανά ασθενή με πρώιμο καρκίνο του μαστού εκτιμάται σε €13.264, ενώ για τη μεταστατική νόσο φτάνει τα €26.360, σχεδόν το διπλάσιο. Η μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ πρώιμου και μεταστατικού καρκίνου καταγράφηκε στον υπότυπο HER2+, όπου το κόστος της μεταστατικής νόσου ήταν περίπου 3,5 φορές υψηλότερο.

Ανεξαρτήτως σταδίου, το μέσο συνολικό κόστος ανά ασθενή υπολογίστηκε σε €14.697 για τον υπότυπο HR+/HER2-, €18.849 για τον HER2+ και €36.674 για τον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού.

Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, δεν κατέστη δυνατό να ποσοτικοποιηθούν ορισμένες κατηγορίες κόστους, όπως η κατ’ οίκον και η άτυπη φροντίδα, αλλά και άυλες επιπτώσεις της νόσου, μεταξύ των οποίων ο πόνος και η κατάθλιψη, λόγω έλλειψης διαθέσιμων δεδομένων. Κατά συνέπεια, το έμμεσο κόστος ενδέχεται να έχει υποεκτιμηθεί. Οι συγγραφείς τονίζουν τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας, καθώς και της εκπόνησης τακτικά επικαιροποιούμενων εθνικών μελετών, ώστε να υποστηρίζονται τεκμηριωμένες αποφάσεις στον τομέα της υγείας.

Τη μελέτη εκπόνησαν οι Γιόλα Μάρκου, Κωνσταντίνος Φερεντίνος, Εύρο Κιτηρή, Λουκία Σαματά και Νικόλα Κούλλουρος. Δημοσιεύθηκε διαδικτυακά στις 23 Ιουνίου 2026 και χρηματοδοτήθηκε από τη Novartis Pharma Services Inc. Κύπρου. Τα ευρήματά της παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στη Λευκωσία στις 20 Οκτωβρίου, την οποία διοργάνωσε η Novartis Κύπρου υπό την αιγίδα του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ