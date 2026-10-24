Με επίκεντρο τη δημιουργικότητα η Πάφος σήμερα στον 12ο Φωτομαραθώνιο Κύπρου

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση φιλοδοξεί να προσφέρει μια ξεχωριστή δημιουργική εμπειρία σε φωτογράφους και μη, παιδιά, οικογένειες και φίλους της φωτογραφίας, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να αποτυπώσουν τη δική τους οπτική της πόλης μέσα από τον φωτογραφικό φακό.

Η συγκέντρωση και η εκκίνηση πραγματοποιούνται στην πλατεία Κένεντι, στην Πάφο. Με την έναρξη του διαγωνισμού, η κριτική επιτροπή ανακοινώνει τέσσερα φωτογραφικά θέματα, τα οποία καλούνται να αποδώσουν οι συμμετέχοντες μέσα σε τέσσερις ώρες. Ελεύθεροι να κινηθούν στους δρόμους της πόλης, ο καθένας με τον δικό του ρυθμό και τη δική του προσέγγιση, οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αξιοποιήσουν τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και την παρατηρητικότητά τους, μετατρέποντας καθημερινές εικόνες σε φωτογραφικές ιστορίες. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάθε συμμετέχων παραδίδει μία φωτογραφία για καθένα από τα τέσσερα θέματα, διεκδικώντας τις διακρίσεις του διαγωνισμού. Για κάθε θέμα θα αναδειχθούν τρεις νικητές και θα απονεμηθούν τρεις έπαινοι.

Οι τρεις πρώτοι κάθε κατηγορίας θα λάβουν αναμνηστική πλακέτα, ενώ οι έξι πρώτοι θα τιμηθούν με δίπλωμα. Παράλληλα, το σύνολο των συμμετοχών θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση τον Δεκέμβριο του 2026, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει τις διαφορετικές φωτογραφικές προσεγγίσεις και τις εικόνες που θα προκύψουν από τη φετινή διοργάνωση.

Την αξιολόγηση των φωτογραφιών αναλαμβάνει κριτική επιτροπή αποτελούμενη από τον φωτογράφο Χάρη Νεοφύτου, τη ζωγράφο Δέσποινα Ναθαναήλ και τον φωτογράφο Σύμο Χαραλάμπους, αντιπρόεδρο της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου – Τμήμα Πάφου.

Ο 12ος Φωτομαραθώνιος Κύπρου αποτελεί μια ευκαιρία για δημιουργική έκφραση, συνάντηση και επικοινωνία μέσα από την εικόνα, αναδεικνύοντας παράλληλα την Πάφο ως έναν ζωντανό χώρο έμπνευσης και καλλιτεχνικής εξερεύνησης.