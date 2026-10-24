Χωρίς δομές φροντίδας ενήλικες με αναπηρίες στην Αμμόχωστο - Στα σκαριά Κέντρο Ημέρας στο Παραλίμνι

Μόνοι στα σπίτια

Ο δήμαρχος Παραλιμνίου-Δερύνειας, Γιώργος Νικολέττος, δήλωσε χθες στον «Π» ότι ήδη εξετάζονται διάφορες επιλογές χώρων που βρίσκονται σ’ όλη την επικράτεια του δήμου για τη δημιουργία του υπό αναφορά κέντρου, οι οποίες αξιολογούνται, και οι εξελίξεις αναμένονται πολύ σύντομα.

«Το ευτύχημα είναι ότι το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας αντικρίζει με θετικό φακό την πρωτοβουλία αυτή, ενώ ο δήμος και ο σύνδεσμος γονέων υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια, η οποία, εφόσον υλοποιηθεί, θα βοηθήσει τα μέγιστα δεκάδες παιδιά και τις οικογένειές τους σ’ ολόκληρη την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου. Σήμερα, ένα σημαντικό ποσοστό ενήλικων παιδιών με αναπηρίες δεν έχουν πού να πάνε και ως εκ τούτου μένουν αναγκαστικά μόνοι στα σπίτια τους, με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται, καθότι η επαρχία μας δεν διαθέτει παρόμοιο κέντρο που να μπορεί να εξυπηρετήσει τέτοιου είδους ανάγκες. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο κέντρο, στο οποίο τα άτομα αυτά να έχουν την ευκαιρία, με τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού, να συμμετέχουν ενεργά σε διάφορες δραστηριότητες που θα προάγουν τη φαντασία, την έκφραση και την παραγωγή νέων ιδεών ή έργων. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα προκύψουν ουσιαστικές εξελίξεις στο θέμα αυτό άμεσα», σημείωσε ο κ. Νικολέττος.

Για το θέμα του Κέντρου Ημέρας για ενήλικα άτομα με αναπηρίες ο Δήμος Παραλιμνίου–Δερύνειας εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι «οι τοπικές Αρχές συνεχίζουν να προωθούν πρωτοβουλίες κοινωνικής πολιτικής που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των δημοτών, με επίκεντρο τον άνθρωπο και με στόχο μια κοινωνία ισότητας, αλληλεγγύης και χωρίς αποκλεισμούς».