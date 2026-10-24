ΔΗΠΑ: Άμεση λύση στα εργασιακά ζητήματα των εκπαιδευτικών των Υποστηρικτικών Προγραμμάτων

Σε ανακοίνωσή της, η ΔΗΠΑ επισημαίνει ότι η εργασιακή αβεβαιότητα, η απουσία εισοδήματος κατά τους θερινούς μήνες και οι περιορισμοί στην παράλληλη απασχόληση καθιστούν αναγκαία την εξεύρεση ουσιαστικών και δίκαιων λύσεων.

Παράλληλα, σημειώνει ότι, παρά τις επανειλημμένες συζητήσεις και διαβουλεύσεις, τα προβλήματα εξακολουθούν να παραμένουν άλυτα. Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι οι εργαζόμενοι είχαν αναστείλει τις προγραμματισμένες απεργιακές τους κινητοποιήσεις, ανταποκρινόμενοι σε σχετικό αίτημα της Υπουργού Παιδείας, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος για την εξεύρεση λύσεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη ΔΗΠΑ, η περίοδος αυτή δεν απέφερε την αναμενόμενη πρόοδο, με αποτέλεσμα τα προβλήματα να παραμένουν και οι ανησυχίες των εργαζομένων να συνεχίζονται.

Η Δημοκρατική Παράταξη τονίζει ότι ο διάλογος είναι απαραίτητος, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η αξία του κρίνεται από τα αποτελέσματά του. Σημειώνει, επίσης, ότι οι προτάσεις που έχουν ήδη κατατεθεί πρέπει να αξιολογηθούν ουσιαστικά, ώστε οι διαβουλεύσεις να οδηγήσουν σε συγκεκριμένες αποφάσεις και δεσμεύσεις.

Καταλήγοντας, η ΔΗΠΑ καλεί την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας τις προτάσεις που βρίσκονται ήδη στο τραπέζι, με στόχο τη διαμόρφωση ενός δίκαιου και σταθερού πλαισίου απασχόλησης που θα διασφαλίζει τα εργασιακά δικαιώματα, την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών και την ομαλή λειτουργία των Υποστηρικτικών Προγραμμάτων.