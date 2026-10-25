Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λεμεσού: Ουρά οχημάτων από τη Χοιροκοιτία

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ενώ στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας.

Από το τροχαίο προκλήθηκε έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, με την ουρά των οχημάτων να εκτείνεται σε μεγάλη απόσταση, αρχίζοντας από το ύψος της Χοιροκοιτίας.