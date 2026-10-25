Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα προκάλεσε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (25/10) στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, στο ύψος της Μονής.
Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λεμεσού: Ουρά οχημάτων από τη Χοιροκοιτία
Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, ενώ οι συνθήκες της σύγκρουσης διερευνώνται
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ενώ στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας.
Από το τροχαίο προκλήθηκε έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, με την ουρά των οχημάτων να εκτείνεται σε μεγάλη απόσταση, αρχίζοντας από το ύψος της Χοιροκοιτίας.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.