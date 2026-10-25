Ο άνδρας που την περασμένη Παρασκευή πυροβόλησε μέσα από αυτοκίνητο στην πόλη Τραπ της Γαλλίας, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας σοβαρά άλλους τέσσερις, ενδέχεται να πάσχει από σχιζοφρένεια, σύμφωνα με πληροφορίες γαλλικών μέσων ενημέρωσης.
Γαλλία: Ψυχιατρική παρακολούθηση για τον ύποπτο της επίθεσης στο Τραπ - Ανεστάλη η κράτησή του για 48 ώρες
Ο άνδρας που πυροβόλησε από αυτοκίνητο, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας σοβαρά άλλους τέσσερις, εξετάστηκε από ψυχίατρο.
Ο δράστης, αφρικανικής καταγωγής, συνελήφθη λίγο μετά την έναρξη των επιθέσεων και έκτοτε κρατείται και ανακρίνεται. Το περασμένο Σάββατο εξετάστηκε από ψυχίατρο, ο οποίος έκρινε ότι η κράτησή του θα πρέπει να διακοπεί για 48 ώρες και να τεθεί υπό παρακολούθηση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορεί να συνεχιστεί η ανάκρισή του από ψυχιατρική άποψη.
Δικηγόρος της οικογένειας του θύματος εξέφρασε έκπληξη για την εξέλιξη, χαρακτηρίζοντας την αναστολή της ανάκρισης εξαιρετικά σπάνια.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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