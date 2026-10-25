Γαλλία: Ψυχιατρική παρακολούθηση για τον ύποπτο της επίθεσης στο Τραπ - Ανεστάλη η κράτησή του για 48 ώρες

Ο δράστης, αφρικανικής καταγωγής, συνελήφθη λίγο μετά την έναρξη των επιθέσεων και έκτοτε κρατείται και ανακρίνεται. Το περασμένο Σάββατο εξετάστηκε από ψυχίατρο, ο οποίος έκρινε ότι η κράτησή του θα πρέπει να διακοπεί για 48 ώρες και να τεθεί υπό παρακολούθηση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορεί να συνεχιστεί η ανάκρισή του από ψυχιατρική άποψη.

Δικηγόρος της οικογένειας του θύματος εξέφρασε έκπληξη για την εξέλιξη, χαρακτηρίζοντας την αναστολή της ανάκρισης εξαιρετικά σπάνια.

Πηγή: ΚΥΠΕ