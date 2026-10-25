«Προκλητική» χαρακτήρισε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ την ανακοίνωση της επικύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης. Σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, η ανακοίνωση έχει αυξήσει την ένταση στην περιοχή, ενώ η θέση των ΗΠΑ για το ζήτημα παραμένει αμετάβλητη.
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Προκλητική» η ανακοίνωση επικύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου - Αυξάνει την ένταση στην περιοχή
Η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι η ανακοίνωση έχει αυξήσει την ένταση στην περιοχή και επαναλαμβάνει την έκκληση για διαπραγματεύσεις και διμερή διάλογο Ελλάδας-Τουρκίας.
Η νέα δήλωση δόθηκε ως απάντηση στην εφημερίδα «Καθημερινή» και ακολουθεί την τοποθέτηση της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, όταν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε ενθαρρύνει τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση των θαλάσσιων διαφορών, επισημαίνοντας τα οικονομικά οφέλη μιας διευθέτησης. Στη νεότερη παρέμβασή του καταδικάζει ρητά την ανακοίνωση της επικύρωσης και επαναλαμβάνει την έκκληση για διμερή διάλογο Ελλάδας και Τουρκίας.
Στο μεταξύ των δύο δηλώσεων, το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC) είχε ζητήσει, με επιστολή προς τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να λάβει σαφή δημόσια θέση κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου.
«Η ανακοίνωση της επικύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου συνεννόησης για τη θαλάσσια οριοθέτηση έχει αυξήσει την ένταση στην περιοχή, δεν συμβάλλει εποικοδομητικά και είναι προκλητική», αναφέρει η δήλωση. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημειώνει ότι η θέση των ΗΠΑ δεν έχει αλλάξει και ενθαρρύνει όλες τις χώρες, «συμπεριλαμβανομένων των εταίρων στην Ανατολική Μεσόγειο, να επιλύουν τις θαλάσσιες διαφορές μέσω διαπραγματεύσεων καλής πίστης και να αποφεύγουν κάθε προκλητική συμπεριφορά».
Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι αμφότερες σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, σημειώνει το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. «Τις ενθαρρύνουμε να προχωρήσουν σε διμερή διάλογο για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε διαφωνιών», αναφέρει, προσθέτοντας ότι η ειρηνική επίλυση τέτοιων διαφορών ανοίγει τον δρόμο για εμπορικές επενδύσεις και έρευνες που θα ωφελήσουν ολόκληρη την περιοχή.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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