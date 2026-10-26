Απεγκλωβισμός οδηγού από το όχημα του, στον Άγιο Δομέτιο - Έχασε τον έλεγχο, κτύπησε σε σταθμευμένο όχημα και ανατράπηκε

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η κλήση για το περιστατικό λήφθηκε στις 17:56, με τον Πυροσβεστικό Σταθμό Πύλης Πάφου να ανταποκρίνεται άμεσα, αποστέλλοντας όχημα με ομάδα διάσωσης, καθώς και δεύτερο πυροσβεστικό όχημα.

Όπως αναφέρεται, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, η οδηγός απώλεσε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με σταθμευμένο όχημα και να ανατραπεί στη μέση του δρόμου.

Για τον απεγκλωβισμό της χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν ειδική διασωστική εξάρτυση προκειμένου να την απομακρύνουν από το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια, η οδηγός παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από την Αστυνομία, ενώ στην ανακοίνωση δεν γίνεται αναφορά στην κατάσταση της υγείας της οδηγού.