Συνάντηση με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και Επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP), Χασίμ Ντιάν θα έχει σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Νίκος Χριστοδουλίδης, ενόψει και της άφιξης στο νησί της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στις 29 Οκτωβρίου.
Στο Προεδρικό ο Ντιάν: Στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες για τη συνάντηση των δύο ηγετών
Σύμφωνα με το πρόγραμμα των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας, αυτός θα δεχθεί τον κ. Ντιάν στις 9.00 στο Προεδρικό Μέγαρο.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας, αυτός θα δεχθεί τον κ. Ντιάν στις 9.00 στο Προεδρικό Μέγαρο.
Η συνάντηση πραγματοποιείται μία ημέρα πριν τη νέα συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας Τουφάν Έρχιουρμαν, και λίγο πριν την άφιξη της κ. Ολγκίν στην Κύπρο. Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, η κ. Ολγκίν αναμένεται να αφιχθεί στο νησί στις 29 Οκτωβρίου, ενώ μια τριμερής συνάντησή με τη συμμετοχή της ιδίας και των δυο ηγετών έχει προγραμματιστεί για τις 9 Νοεμβρίου.
Εξάλλου, το απόγευμα της Δευτέρας θα έχουν συνάντηση ο Ε/κ διαπραγματευτής, Μενέλαος Μενελάου και ο εκπρόσωπος του Τ/κ ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά, ενόψει της νέας συνάντησης των δύο ηγετών.
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν τις δυο προηγούμενες Τρίτες, 13 και 20 Οκτωβρίου.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
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