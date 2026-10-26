Υπογράφονται το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο, οι συμβάσεις για την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών ανάπτυξης του κοιτάσματος φυσικού αερίου "Κρόνος".
Ενεργειακό deal έως 1,8 δισ. για τον «Κρόνο» - Στο Προεδρικό πέφτουν σήμερα οι υπογραφές για τις υποδομές
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, τα οποία επικαλείται το Reuters, η αξία των συμβολαίων εκτιμάται μεταξύ ενός κόμμα τριών και ενός κόμμα οκτώ δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Τα έργα αφορούν την κατασκευή υποθαλάσσιων υποδομών για την εξόρυξη, επεξεργασία και μεταφορά φυσικού αερίου από το κοίτασμα Κρόνος στην Αίγυπτο. Στην τελετή θα παραστούν ο υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός, εκπρόσωποι της Eni και της Total, καθώς και οι πρέσβεις της Αιγύπτου και της Ιταλίας.
Προηγουμένως, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα δεχθεί τον γενικό διευθυντή επιχειρήσεων της ιταλικής Eni και αντιπροσωπεία της εταιρείας.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, τα οποία επικαλείται το Reuters, η αξία των συμβολαίων εκτιμάται μεταξύ ενός κόμμα τριών και ενός κόμμα οκτώ δισεκατομμυρίων δολαρίων.
ΠΗΓΗ: ΡΙΚ
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