Σαρωτικοί έλεγχοι της Αστυνομίας τη νύχτα: 11 συλλήψεις, 426 καταγγελίες και 15 οχήματα υπό κράτηση

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις επικεντρώθηκαν σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με περιπολίες και ελέγχους προσώπων, οχημάτων και υποστατικών, με στόχο την αποτροπή σοβαρών εγκληματικών ενεργειών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι έντεκα συλλήψεις αφορούσαν διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μαχαιροφορία, παράνομη κατοχή επιθετικού οργάνου, μέθη και πρόκληση ανησυχίας, διάρρηξη κτιρίου και κλοπή, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, καθώς και επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα μέλη της Αστυνομίας ανέκοψαν για έλεγχο 857 οχήματα, ενώ ελέγχθηκαν συνολικά 1.078 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 30 έλεγχοι σε υποστατικά, στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης φαινομένων παραβατικότητας.

Στο επίκεντρο η υπερβολική ταχύτητα

Ιδιαίτερα αυξημένος ήταν ο αριθμός των τροχονομικών καταγγελιών, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στις 426. Από αυτές, οι 254 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, γεγονός που καταδεικνύει ότι η συγκεκριμένη παράβαση εξακολουθεί να καταγράφεται σε μεγάλη συχνότητα στους αστυνομικούς ελέγχους.

Παράλληλα, προέκυψαν 14 υποθέσεις τροχαίων παραβάσεων που τελούν υπό διερεύνηση, ενώ η Αστυνομία προχώρησε στην κατακράτηση 15 οχημάτων.

Στο πλαίσιο των ελέγχων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, διενεργήθηκαν 120 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν τρεις καταγγελίες. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν οκτώ προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ, με δύο οδηγούς να παρουσιάζουν θετικό αποτέλεσμα.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις σε παγκύπρια βάση, δίνοντας έμφαση τόσο στην πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών όσο και στον εντοπισμό επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών.