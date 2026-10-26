Έρχεται κακοκαιρία από την Ελλάδα: Βροχές, καταιγίδες και βουτιά 6 βαθμών - Ποιες μέρες αναμένονται προειδοποιήσεις

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσάνθου, η διαταραχή σχηματίζεται βόρεια της Ελλάδας, ξεκινώντας από την περιοχή της Ρουμανίας και κινούμενη προς τα Βαλκάνια και τον ελλαδικό χώρο, προτού επηρεάσει την Κύπρο από την Τετάρτη. Όπως εξήγησε, αναμένονται κατά διαστήματα βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με τα φαινόμενα να ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα έντονα ή και παρατεταμένα την Πέμπτη.

Ο λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας σημείωσε ότι αναμένονται προειδοποιήσεις για την επικείμενη μεταβολή, τονίζοντας πως η κατάσταση θα αξιολογείται συνεχώς τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή αλλά αισθητή πτώση, με τις τιμές μέχρι την Παρασκευή να αναμένονται αρκετά χαμηλότερες από τις μέσες για την εποχή. Σε σύγκριση με τις θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, η μείωση ενδέχεται να φτάσει τους 5 με 6 βαθμούς, ενώ πτώση θα καταγραφεί και κατά τις βραδινές ώρες.

Ο κύριος Χρυσάνθου επισήμανε ακόμη ότι από την Τετάρτη αναμένεται να υποχωρήσει η σκόνη από την ατμόσφαιρα λόγω των βροχών που αναμένεται ότι θα σημειωθούν.

Βροχές από σήμερα - Πρόσκαιρη ύφεση την Παρασκευή

Όσον αφορά το επόμενο εικοσιτετράωρο, ο κ. Χρυσάνθου ανέφερε ότι η Κύπρος επηρεάζεται εξασθενημένα από χαμηλή πίεση που βρίσκεται στο Αιγαίο. Σήμερα αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, κυρίως μέσες και ψηλές, με πιθανότητα ελαφρών βροχών και τοπικών βροντών.

Από απόψε και αύριο το πρωί αναμένονται βροχές ή και καταιγίδα στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ από το μεσημέρι της Τρίτης τα φαινόμενα ενδέχεται να επεκταθούν κυρίως στα ορεινά, σε βόρειες περιοχές, στο εσωτερικό και στα ανατολικά, διατηρώντας μεμονωμένο χαρακτήρα.

Ο κύριος Χρυσάνθου σημείωσε ότι την Παρασκευή αναμένεται γενική ύφεση των φαινομένων, με κατά διαστήματα νεφώσεις, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η επιστροφή των βροχών κατά το Σαββατοκύριακο.

Αναλυτικά η πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας:

Χαμηλή πίεση με κέντρο το Αιγαίο επηρεάζει εξασθενημένα την περιοχή, ωστόσο νέο βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται στην περιοχή από την Τετάρτη. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Το απόγευμα, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος κυρίως από μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από βροντές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές ελαφρές βροχές. Αργότερα ωστόσο θα παρατηρούνται και αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ τοπικά πιθανόν να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας. Προοδευτικά μέχρι το μεσημέρι θα αναπτύσσονται νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές στα βόρεια, στα ορεινά και ενδεχομένως σε περιοχές στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο αργότερα στα δυτικά θα καταστεί λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά, γύρω στους 24 στα δυτικά και τα βόρεια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Την Πέμπτη τα φαινόμενα τοπικά πιθανόν να είναι έντονα ή και παρατεταμένα.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ μετά το μεσημέρι στα ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή θα σημειώσει σταδιακά αισθητή πτώση, για να κυμανθεί έτσι πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.