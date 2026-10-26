Στο αρχείο οδηγήθηκε ανώνυμη καταγγελία που υποβλήθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς και αφορούσε τον τρόπο τοποθέτησης των κινητών καμερών στο οδικό δίκτυο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντος, στελέχη της εταιρείας που διαχειρίζεται τις κάμερες έδιναν οδηγίες στους χειριστές να τις τοποθετούν σε σημεία διαφορετικά από εκείνα που τους υποδείκνυε η Αστυνομία με στόχο την παγίδευση οδηγών και την αύξηση των εσόδων από τα εξώδικα πρόστιμα.
Γιατί η Αρχή κατά της Διαφθοράς αρχειοθέτησε καταγγελία κατά της εταιρείας των κινητών καμερών
Ισχυρισμοί ότι στελέχη της εταιρείας έδιναν οδηγίες στους χειριστές για τοποθέτηση των κινητών καμερών σε διαφορετικά σημεία από εκείνα που υποδείκνυε η Αστυνομία, με στόχο την παγίδευση οδηγών και την αύξηση των κερδών.
Η Αρχή κατά της Διαφθοράς προχώρησε σε προκαταρκτική εξέταση της καταγγελίας, ωστόσο έκρινε ότι αυτή δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της. Ως εκ τούτου, αποφάσισε να τερματίσει τη διαδικασία περαιτέρω διερεύνησής της και να την αρχειοθετήσει.
Το σκεπτικό της Αρχής
Σύμφωνα με τα ευρήματα της προκαταρκτικής εξέτασης, από έρευνα στο διαδίκτυο και στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών διαπιστώθηκε ότι η καταγγελλόμενη εταιρεία είναι ιδιωτικών συμφερόντων και παρέχει υπηρεσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία βάσει σχετικής συμφωνίας.
Η Αρχή επικαλέστηκε το άρθρο 6(2) του νόμου που διέπει τη σύσταση και λειτουργία της, το οποίο καθορίζει τις αρμοδιότητές της ως προς τη διερεύνηση πράξεων διαφθοράς στον δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, οι καταγγελίες που αφορούν πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής όταν συνδέονται με την εμπλοκή προσώπων του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Αυτό ισχύει τόσο για πράξεις διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα στις οποίες εμπλέκονται πρόσωπα του δημόσιου τομέα όσο και για πράξεις διαφθοράς στον δημόσιο τομέα στις οποίες εμπλέκονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα.
Με βάση τα στοιχεία της προκαταρκτικής εξέτασης, η Αρχή έκρινε ότι η συγκεκριμένη καταγγελία αφορούσε αποκλειστικά εταιρεία του ιδιωτικού τομέα και, ως εκ τούτου, δεν ενέπιπτε στις αρμοδιότητές της.
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