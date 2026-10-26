Γιατί η Αρχή κατά της Διαφθοράς αρχειοθέτησε καταγγελία κατά της εταιρείας των κινητών καμερών

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς προχώρησε σε προκαταρκτική εξέταση της καταγγελίας, ωστόσο έκρινε ότι αυτή δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της. Ως εκ τούτου, αποφάσισε να τερματίσει τη διαδικασία περαιτέρω διερεύνησής της και να την αρχειοθετήσει.

Το σκεπτικό της Αρχής

Σύμφωνα με τα ευρήματα της προκαταρκτικής εξέτασης, από έρευνα στο διαδίκτυο και στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών διαπιστώθηκε ότι η καταγγελλόμενη εταιρεία είναι ιδιωτικών συμφερόντων και παρέχει υπηρεσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία βάσει σχετικής συμφωνίας.

Η Αρχή επικαλέστηκε το άρθρο 6(2) του νόμου που διέπει τη σύσταση και λειτουργία της, το οποίο καθορίζει τις αρμοδιότητές της ως προς τη διερεύνηση πράξεων διαφθοράς στον δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, οι καταγγελίες που αφορούν πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής όταν συνδέονται με την εμπλοκή προσώπων του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Αυτό ισχύει τόσο για πράξεις διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα στις οποίες εμπλέκονται πρόσωπα του δημόσιου τομέα όσο και για πράξεις διαφθοράς στον δημόσιο τομέα στις οποίες εμπλέκονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα.

Με βάση τα στοιχεία της προκαταρκτικής εξέτασης, η Αρχή έκρινε ότι η συγκεκριμένη καταγγελία αφορούσε αποκλειστικά εταιρεία του ιδιωτικού τομέα και, ως εκ τούτου, δεν ενέπιπτε στις αρμοδιότητές της.