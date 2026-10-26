Ελπίδες για τον καρκίνο του στομάχου: Νέο φάρμακο διπλασίασε τον χρόνο επιβίωσης ασθενών

Πρόκειται για το φάρμακο sonesitatug vedotin, γνωστό ως sone-ve, που αναπτύσσει η φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παθολογικής Ογκολογίας (ESMO), στη Μαδρίτη, οι ασθενείς που έλαβαν το νέο φάρμακο παρουσίασαν αισθητά καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με εκείνους που ακολούθησαν συμβατικές χημειοθεραπευτικές αγωγές.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η διάμεση συνολική επιβίωση των ασθενών που είχαν λάβει τουλάχιστον δύο προηγούμενες θεραπείες έφθασε τους 10 μήνες με το πειραματικό φάρμακο, έναντι μόλις πέντε μηνών για όσους υποβλήθηκαν στη χημειοθεραπεία που επέλεξε ο θεράπων ιατρός τους.

Η διαφορά αυτή αντιστοιχεί σε μείωση κατά 53% του σχετικού κινδύνου θανάτου κατά τη διάρκεια της μελέτης, ένα αποτέλεσμα που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για ασθενείς με περιορισμένες πλέον θεραπευτικές επιλογές.

Πώς λειτουργεί το νέο φάρμακο

Το sone-ve ανήκει σε μια νεότερη κατηγορία αντικαρκινικών θεραπειών, γνωστή ως συζευγμένα αντισώματα-φάρμακα (ADCs). Η τεχνολογία αυτή συνδυάζει ένα αντίσωμα, το οποίο αναγνωρίζει συγκεκριμένους στόχους στα καρκινικά κύτταρα, με μια ισχυρή αντικαρκινική ουσία.

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η πιο στοχευμένη μεταφορά της θεραπείας στον όγκο, περιορίζοντας την έκθεση των υγιών ιστών σε σύγκριση με τις παραδοσιακές προσεγγίσεις.

Η συγκεκριμένη θεραπεία στοχεύει την πρωτεΐνη claudin 18.2, η οποία εντοπίζεται σε ορισμένους καρκινικούς όγκους του γαστροοισοφαγικού συστήματος.

Στην κλινική δοκιμή συμμετείχαν συνολικά 532 ασθενείς, των οποίων οι όγκοι εμφάνιζαν τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη σε τουλάχιστον 25% των καρκινικών κυττάρων. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο από το όριο του 75% που απαιτείται για άλλη ήδη εγκεκριμένη θεραπεία με τον ίδιο μοριακό στόχο.

Η διαφορά αυτή δημιουργεί προοπτικές ώστε στο μέλλον να μπορούν να επωφεληθούν περισσότεροι ασθενείς από αντίστοιχες στοχευμένες θεραπείες.

Τι έδειξαν τα στοιχεία για τις παρενέργειες

Εκτός από την παράταση της επιβίωσης, οι ερευνητές εξέτασαν και την ασφάλεια της νέας θεραπείας.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι σοβαρές, βαθμού 3 ή υψηλότερου, ανεπιθύμητες ενέργειες που συνδέονταν με τη θεραπεία καταγράφηκαν στο 36,4% των ασθενών που έλαβαν το sone-ve, έναντι 44,8% στην ομάδα της χημειοθεραπείας.

Ωστόσο, οι γαστρεντερικές παρενέργειες ήταν συχνότερες στους ασθενείς που έλαβαν το πειραματικό φάρμακο, με ποσοστό 11,1%, σε σύγκριση με 6,3% στην ομάδα ελέγχου.

Η Susan Galbraith, επικεφαλής Έρευνας και Ανάπτυξης Ογκολογίας και Αιματολογίας της AstraZeneca, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την αύξηση της επιβίωσης, επισημαίνοντας ότι αφορά μια κατηγορία ασθενών για την οποία η αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

Το επόμενο βήμα

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, το νέο φάρμακο εξακολουθεί να βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο και τα δεδομένα δεν σημαίνουν ότι αποτελεί ήδη διαθέσιμη θεραπευτική επιλογή.

Επιπλέον, η μελέτη δεν πέτυχε το προκαθορισμένο όριο στατιστικής σημαντικότητας για την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου, παρότι καταγράφηκε σαφές όφελος στη συνολική επιβίωση.

Η AstraZeneca συνεχίζει την έρευνα για την αξιοποίηση του φαρμάκου και σε πρωιμότερα στάδια θεραπείας, ενώ εξετάζει και τη χορήγησή του σε συνδυασμό με άλλες αντικαρκινικές αγωγές.

Τα νέα ευρήματα ενισχύουν τις προσδοκίες για αποτελεσματικότερες και περισσότερο εξατομικευμένες θεραπείες, ιδιαίτερα για ασθενείς με προχωρημένη νόσο που έχουν εξαντλήσει σημαντικό μέρος των διαθέσιμων επιλογών τους.

Πηγή: Reuters, AstraZeneca, στοιχεία κλινικής μελέτης CLARITY-Gastric01 που παρουσιάστηκαν στο ESMO 2026.