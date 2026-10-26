Μια από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις της Μπρίτνεϊ Σπίαρς αποφάσισε να αναβιώσει η Πάρις Χίλτον για το φετινό Halloween, εντυπωσιάζοντας με τη μεταμφίεσή της και, κυρίως, με το τεράστιο φίδι που είχε τυλιγμένο γύρω από το σώμα της.
Η Πάρις Χίλτον έγινε Μπρίτνεϊ Σπίαρς για το Halloween και έκλεψε τις εντυπώσεις με το φίδι στους ώμους
Η διάσημη κληρονόμος ταξίδεψε πίσω στο 2001, αναβιώνοντας την αξέχαστη εμφάνιση της ποπ σταρ στα MTV Video Music Awards.
Η 44χρονη επιχειρηματίας και κοσμική επέλεξε να μεταμορφωθεί στη διάσημη τραγουδίστρια, αντλώντας έμπνευση από την ιστορική εμφάνισή της στα MTV Video Music Awards το 2001. Τότε, η Σπίαρς είχε καθηλώσει το κοινό ερμηνεύοντας το «I'm a Slave 4 U», έχοντας στους ώμους της έναν μεγάλο πύθωνα, σε μια σκηνική παρουσία που έμεινε στην ιστορία της ποπ μουσικής.
Η Χίλτον δημοσίευσε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου φωτογραφίες και βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, παρουσιάζοντας τη φετινή της στολή. Μάλιστα, συνόδευσε μία από τις αναρτήσεις της με τη φράση «Ουπς… το έκανα ξανά και τα πήγα περίφημα», κάνοντας ένα παιχνιδιάρικο λογοπαίγνιο με την τεράστια επιτυχία της Σπίαρς «Oops!... I Did It Again».
Για να πετύχει τη μεταμόρφωση, η Πάρις Χίλτον φόρεσε ένα εντυπωσιακό πράσινο τοπ με ροζ στρας, κοντό μαύρο σορτς με σχέδιο μπλε πεταλούδας, διχτυωτό καλσόν και φαρδιά χρυσή ζώνη με λουλούδια.
Το σύνολο ολοκληρώθηκε με λαμπερές μπότες μέχρι το γόνατο, γάντια στο χρώμα του δέρματος διακοσμημένα με στρας και ένα εντυπωσιακό κολιέ. Το glitter κυριαρχούσε σε ολόκληρη την εμφάνισή της, ενώ το μεγάλο φίδι αποτέλεσε αναμφίβολα το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της μεταμφίεσης.
Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που η Χίλτον επιλέγει να τιμήσει τη διάσημη φίλη της μέσα από μια αποκριάτικη εμφάνιση. Το 2023 είχε μεταμφιεστεί ξανά σε Μπρίτνεϊ Σπίαρς, επιλέγοντας αυτή τη φορά την εμβληματική γαλάζια στολή αεροσυνοδού από το βιντεοκλίπ του «Toxic».
Οι δύο γυναίκες συνδέονται με μακροχρόνια φιλία, έχοντας μοιραστεί αρκετές στιγμές της προσωπικής και δημόσιας ζωής τους από την εποχή που κυριαρχούσαν στα πρωτοσέλιδα των περιοδικών και στην ποπ κουλτούρα της δεκαετίας του 2000.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.