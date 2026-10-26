Η Πάρις Χίλτον έγινε Μπρίτνεϊ Σπίαρς για το Halloween και έκλεψε τις εντυπώσεις με το φίδι στους ώμους

Η 44χρονη επιχειρηματίας και κοσμική επέλεξε να μεταμορφωθεί στη διάσημη τραγουδίστρια, αντλώντας έμπνευση από την ιστορική εμφάνισή της στα MTV Video Music Awards το 2001. Τότε, η Σπίαρς είχε καθηλώσει το κοινό ερμηνεύοντας το «I'm a Slave 4 U», έχοντας στους ώμους της έναν μεγάλο πύθωνα, σε μια σκηνική παρουσία που έμεινε στην ιστορία της ποπ μουσικής.

Η Χίλτον δημοσίευσε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου φωτογραφίες και βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, παρουσιάζοντας τη φετινή της στολή. Μάλιστα, συνόδευσε μία από τις αναρτήσεις της με τη φράση «Ουπς… το έκανα ξανά και τα πήγα περίφημα», κάνοντας ένα παιχνιδιάρικο λογοπαίγνιο με την τεράστια επιτυχία της Σπίαρς «Oops!... I Did It Again».

Για να πετύχει τη μεταμόρφωση, η Πάρις Χίλτον φόρεσε ένα εντυπωσιακό πράσινο τοπ με ροζ στρας, κοντό μαύρο σορτς με σχέδιο μπλε πεταλούδας, διχτυωτό καλσόν και φαρδιά χρυσή ζώνη με λουλούδια.

Το σύνολο ολοκληρώθηκε με λαμπερές μπότες μέχρι το γόνατο, γάντια στο χρώμα του δέρματος διακοσμημένα με στρας και ένα εντυπωσιακό κολιέ. Το glitter κυριαρχούσε σε ολόκληρη την εμφάνισή της, ενώ το μεγάλο φίδι αποτέλεσε αναμφίβολα το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της μεταμφίεσης.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που η Χίλτον επιλέγει να τιμήσει τη διάσημη φίλη της μέσα από μια αποκριάτικη εμφάνιση. Το 2023 είχε μεταμφιεστεί ξανά σε Μπρίτνεϊ Σπίαρς, επιλέγοντας αυτή τη φορά την εμβληματική γαλάζια στολή αεροσυνοδού από το βιντεοκλίπ του «Toxic».

Οι δύο γυναίκες συνδέονται με μακροχρόνια φιλία, έχοντας μοιραστεί αρκετές στιγμές της προσωπικής και δημόσιας ζωής τους από την εποχή που κυριαρχούσαν στα πρωτοσέλιδα των περιοδικών και στην ποπ κουλτούρα της δεκαετίας του 2000.

Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image