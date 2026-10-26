Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες αναβάθμισης και καλλωπισμού του προαυλίου του Ιερού Ναού Αγίου Εφραίμ στην Τάλα της Πάφου.
Τάλα Πάφου: Συνεχίζονται οι εργασίες πλακόστρωσης και αγιογράφησης στον Ιερό Ναό Αγίου Εφραίμ
Σύμφωνα με ενημέρωση της εκκλησίας, οι εργασίες πλακόστρωσης του προαυλίου προχωρούν κανονικά, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η αγιογράφηση του τρούλου του ναού.
Όπως αναφέρεται, στόχος είναι οι δύο εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 3 Ιανουαρίου, ημέρα κατά την οποία τιμάται ο Άγιος Νεόφυτος.
Η προσπάθεια εντάσσεται στο πλαίσιο της φροντίδας και της αναβάθμισης του ιερού χώρου, με την εκκλησία να εκφράζει την πίστη και την αισιοδοξία της για την ολοκλήρωση των εργασιών ενόψει της εορτής.
Με πίστη, υπομονή και τη βοήθεια του Θεού, η εκκλησία συνεχίζει τις προσπάθειες για την ευπρεπή διαμόρφωση του χώρου, προς όφελος των πιστών και των επισκεπτών του ναού.
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