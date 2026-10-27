Πώς αξιοποιούνται οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις στις πόλεις και τις κοινότητές μας; Ποια έργα έχουν υλοποιηθεί και πώς επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών; Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά επιχειρεί να δώσει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Cohesion Remix», προσκαλώντας νέους και νέες να ανακαλύψουν έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τα παρουσιάσουν μέσα από τη δική τους δημιουργική ματιά.
Cohesion Remix: Νέοι καλούνται να αναδείξουν ευρωπαϊκά έργα μέσα από βίντεο και podcasts
Νέοι και νέες ηλικίας 18 έως 30 ετών έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να παρουσιάσουν τον αντίκτυπό τους στην καθημερινότητα, δημιουργώντας το δικό τους ψηφιακό περιεχόμενο. Οι αιτήσεις συμμετοχής είναι ανοικτές μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2026.
Στην Κύπρο, το πρόγραμμα υλοποιείται από την InnoEUsphere, με έδρα τη Λάρνακα, σε συνεργασία με εταίρους από τη Ρουμανία, την Ελλάδα και την Ισπανία. Συνολικά, 60 νέοι και νέες, ηλικίας 18 έως 30 ετών, από τις τέσσερις χώρες θα έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν συγκεκριμένα έργα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης μέσα από σύντομα βίντεο, Reels, podcasts και άλλες μορφές ψηφιακού περιεχομένου.
Στόχος είναι να παρουσιαστεί με άμεσο και κατανοητό τρόπο ο αντίκτυπος της Πολιτικής Συνοχής στις τοπικές κοινωνίες, αξιοποιώντας σύγχρονες μορφές αφήγησης και επικοινωνίας που απευθύνονται κυρίως στο νεανικό κοινό.
Εκπαίδευση και καθοδήγηση
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν, ενώ δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στη δημοσιογραφία ή στη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου.
Η πρώτη φάση περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή εκπαίδευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 16 Νοεμβρίου έως τις 21 Δεκεμβρίου 2026. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν το εκπαιδευτικό υλικό στον δικό τους χρόνο, αφιερώνοντας περίπου τρεις ώρες την εβδομάδα.
Η εκπαίδευση θα καλύπτει θέματα που αφορούν την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ, τις τεχνικές αφήγησης, τη δημοσιογραφία μέσω κινητού τηλεφώνου και τη δημιουργία περιεχομένου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο του 2027 θα ακολουθήσει η ανάπτυξη των δημιουργικών ιδεών με την καθοδήγηση επαγγελματιών μεντόρων, ενώ από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο θα πραγματοποιηθεί η παραγωγή του περιεχομένου, με την υποστήριξη τεσσάρων στούντιο παραγωγής και επαγγελματική καθοδήγηση στην επεξεργασία του υλικού.
Οι δημιουργίες των συμμετεχόντων θα δημοσιευτούν στην ψηφιακή πλατφόρμα Cohesion Remix Hub και θα προβληθούν μέσα από ευρωπαϊκές δράσεις και εκδηλώσεις.
Αιτήσεις μέχρι την 1η Νοεμβρίου
Η πρόσκληση απευθύνεται σε νέους και νέες που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν καλύτερα τα ευρωπαϊκά έργα της περιοχής τους και να συμβάλουν στην ανάδειξή τους. Για τη συμμετοχή απαιτούνται μόνο ένας υπολογιστής, ένα κινητό τηλέφωνο και ενδιαφέρον για δημιουργική έκφραση.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, στις 23:59 (ώρα Κύπρου).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα www.innoeusphere.com και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ca@innoeusphere.com.
Το Cohesion Remix (αριθμός έργου 101316648) συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της πρόσκλησης IMREG-2025-INFOME.
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