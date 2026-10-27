Επίδομα τέκνου: Παραμένουν τα εισοδηματικά κριτήρια για τρίτεκνους και πολύτεκνους - Αντιδράσεις στη Βουλή

Ο πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, δήλωσε μετά τη συνεδρίαση ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αποδεχθεί βασικές εισηγήσεις για βελτιώσεις στο νομοσχέδιο που κατέθεσε για το επίδομα τέκνου. Όπως είπε, οι εισηγήσεις προέρχονταν από τη Βουλή, τις οργανώσεις πολυτέκνων και τριτέκνων, τους μονογονείς, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και την Επίτροπο για τα δικαιώματα του παιδιού.

Ο κ. Κουκουμάς ανέφερε ότι έχουν γίνει ορισμένες βελτιώσεις στο νομοσχέδιο, το οποίο, ωστόσο, «απέχει πολύ από τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μονογονεϊκές οικογένειες αποκλείονται από τις βελτιώσεις, ενώ οι αναμενόμενες «μικροαλλαγές» δεν προσφέρουν λύσεις στους μονογονείς, παρά την προεκλογική δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, για βελτιώσεις στην επιδοματική πολιτική.

Πρόσθεσε ότι οι αυξήσεις στο επίδομα αφορούν μόνο δύο κατηγορίες και δεν καλύπτουν ούτε τις μισές αυξήσεις στα βασικά αγαθά και στο κόστος ζωής τον τελευταίο χρόνο. Για δύο κατηγορίες, είπε, η ετήσια αύξηση είναι €60, δηλαδή €5 τον μήνα για κάθε παιδί, ενώ στη δεύτερη κλίμακα η αύξηση φτάνει τα €27 ετησίως, λιγότερα από €2,5 τον μήνα ανά παιδί.

Ως παραδείγματα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι στη Γερμανία το επίδομα τέκνου ανέρχεται σε €255 τον μήνα ανά παιδί, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, στο Λουξεμβούργο ξεκινά από €300 ανά παιδί και στην Πολωνία φτάνει τα €185 τον μήνα ανά παιδί. «Στην Κύπρο το μέγιστο που μπορεί να πάρει είναι τα €49 που τώρα μάλλον θα γίνουν €53 ή €54», σημείωσε.

Ο κ. Κουκουμάς είπε ακόμη ότι η κυβέρνηση δεν αποδέχεται τη δημιουργία αυτόματου μηχανισμού ετήσιας αναπροσαρμογής των εισοδηματικών κλιμάκων, βάσει των αυξήσεων στο κόστος ζωής και της ακρίβειας. Ανέφερε επίσης ότι δεν υλοποιούνται οι προεκλογικές δεσμεύσεις του κ. Χριστοδουλίδη προς τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες για κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, ούτε για την περίπτωση των εξαρτώμενων φοιτητών.

Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, η Κύπρος δαπανά λιγότερο από το 1% του ΑΕΠ για την οικογένεια και το παιδί, ποσό μικρότερο από το μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ειδικότερα, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι δαπάνες για οικογενειακές παροχές ανέρχονται κατά μέσο όρο σε €830 κατά κεφαλή, στην Κύπρο φτάνουν τα €277, περίπου το ένα τρίτο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

«Τα πλεονάσματα που υπάρχουν στον προϋπολογισμό, τα οποία τα έκανε ο κόσμος που μέσα από τους φόρους διπλοπληρώνει την ακρίβεια, δεν είναι ούτε για να τα φυλάει η κυβέρνηση για να δίνει φοροαπαλλαγές στους μεγαλοεπιχειρηματίες, ούτε για να τα φυλάει ο κ. Χριστοδουλίδης για να μοιράσει στην προεκλογική. Τα πλεονάσματα είναι για να επιστρέψουν τουλάχιστον κατά ένα μέρος τους στην κοινωνία που πιέζεται δραματικά και ασφυκτιά», είπε.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ανδρέας Αποστόλου, χαρακτήρισε το επίδομα τέκνου «την πιο στοχευμένη πολιτική της πολιτείας για να στηρίζει τις οικογένειες, που είναι ο πυρήνας ενός κράτους» και είπε ότι η στήριξη των οικογενειών αποτελεί «εθνικό καθήκον».

Ανέφερε ότι, μετά και από πρωτοβουλίες και προσπάθειες του κόμματός του, υπάρχει ενώπιον της Βουλής νομοσχέδιο που διευρύνει τη στήριξη των οικογενειών και εντάσσει μερικές χιλιάδες ακόμη δικαιούχους τόσο στο επίδομα τέκνου όσο και στο επίδομα βρεφονηπιακών σταθμών. Τόνισε, ωστόσο, ότι αυτό δεν είναι αρκετό και πρότεινε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός και να ενταχθούν περισσότερες οικογένειες, με περαιτέρω αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες, ο κ. Αποστόλου είπε ότι τα εισοδηματικά κριτήρια πρέπει να καταργηθούν ή να αυξηθούν σημαντικά και ότι οι φοιτητές πρέπει να υπολογίζονται στον αριθμό των παιδιών για σκοπούς του επιδόματος.

Πρόσθεσε ότι θέση του κόμματός του, την οποία υιοθέτησε επίσημα το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, είναι να μπορούν οι οικογένειες Κυπρίων που επαναπατρίζονται να υποβάλουν αίτηση για επίδομα τέκνου από την πρώτη ημέρα της επιστροφής τους. Όπως είπε, το Υφυπουργείο ετοιμάζει σχετικό σχέδιο. Σε ερώτηση δημοσιογράφων αν η αλλαγή μπορεί να αφορά μόνο Κύπριους και όχι Ευρωπαίους, απάντησε ότι μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για τους Κύπριους και ότι το αρμόδιο Υφυπουργείο «έχει βρει τον τρόπο».

Καταληκτικά, ο κ. Αποστόλου είπε ότι το ΔΗΚΟ, ως κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση, έχει αυξημένη ευθύνη να πετύχει περισσότερα για τις κυπριακές οικογένειες και τα νεαρά ζευγάρια. Ανέφερε ότι στις προτάσεις για τροποποιήσεις και αλλαγές στον προϋπολογισμό του 2027 περιλαμβάνονται εισηγήσεις για περαιτέρω διεύρυνση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ