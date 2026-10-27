Σκάνδαλο πλαστών πτυχίων στα κατεχόμενα: Στη φυλακή για πέντε χρόνια πρώην στέλεχος του «κυβερνώντος» κόμματος

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από τα κατεχόμενα, η Ουνάλ κρίθηκε ένοχη και στις 16 κατηγορίες που αντιμετώπιζε. Οι κατηγορίες αφορούσαν κατάρτιση και κυκλοφορία πλαστών επίσημων εγγράφων, συνωμοσία για την κατάρτισή τους και έκδοση εγγράφων χωρίς εξουσιοδότηση.

Το «δικαστήριο» αναφέρθηκε στη ζημιά που προκάλεσαν τα αδικήματα στον τόπο και στην «ανώτατη εκπαίδευση».

Μετά την ανακοίνωση της ποινής, η Ουνάλ οδηγήθηκε με χειροπέδες στη «φυλακή». Κατά την αποχώρησή της, συγγενείς της επιτέθηκαν σε εκπροσώπους του Τύπου και τους εξύβρισαν.

Η έρευνα για την υπόθεση άρχισε το 2024 και αφορούσε την έκδοση πλαστών τίτλων σπουδών και την παραποίηση ακαδημαϊκών στοιχείων. Η Ουνάλ είχε διατελέσει επικεφαλής της γυναικείας οργάνωσης Κερύνειας του «κυβερνώντος» ΚΕΕ. Δημοσιεύματα την περιγράφουν ως στενή συνεργάτιδα του «πρωθυπουργού» Ουνάλ Ουστέλ.

Πηγή: ΚΥΠΕ