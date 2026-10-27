Οι Χούθι χτύπησαν το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης Γιαχία Σάρια δηλώνει σε ανακοίνωση ότι η επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο προκάλεσε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις. Οι σαουδαραβικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει την επίθεση.

Η πολιτοφυλακή των Χούθι έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία από τον Σεπτέμβριο, ανοίγοντας άλλο ένα μέτωπο στον ευρύτερο πόλεμο που έχουν εξαπολύσει οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Σχεδόν το σύνολο των πετρελαϊκών εξαγωγών της Σαουδικής Αραβίας διακινείται μέσω δύο κύριων λιμανιών: της Ρας Τανούρα στον Κόλπο και του Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, στο οποίο οι Χούθι έχουν επιτεθεί στο παρελθόν.

Το Bloomberg μετέδωσε σήμερα, επικαλούμενο ένα πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα, ότι η Σαουδική Αραβία έθεσε υπό έλεγχο πυρκαγιά κοντά στον τερματικό σταθμό πετρελαίου στη Ρας Τανούρα τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι κατέρριψε τρεις βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν εκτοξευθεί από τους Χούθι προς το ανατολικό τμήμα της χώρας.

Στο μεταξύ, πριν από λίγο η σαουδαραβική υπηρεσία πολιτικής προστασίας, που είχε εκδώσει νωρίτερα προειδοποίηση για ενδεχόμενο κίνδυνο στο Ριάντ, ανακοίνωσε ότι ο κίνδυνος στη σαουδαραβική πρωτεύουσα έχει περάσει.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν εξάλλου ότι άκουσαν τον ήχο τουλάχιστον τεσσάρων εκρήξεων στο Ριάντ, που τίθεται συχνά τις τελευταίες εβδομάδες στο στόχαστρο επιθέσεων των Χούθι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ