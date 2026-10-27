Η Ευρώπη προετοιμάζεται για αύξηση της θερμοκρασίας κατά 4°C - Υποχρεωτικά σχέδια από τα κράτη μέλη έως το 2030

Βάσει του προτεινόμενου νόμου, η Κομισιόν θα διενεργήσει αξιολόγηση κινδύνων έως το 2028 και τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται νομικά να έχουν καταρτίσει τα σχέδιά τους έως το 2030. Η πρόοδος θα παρακολουθείται ανά διετία μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η οποία προβλέπει και συγκεκριμένες ανά κράτος μέλος προτάσεις μετά από αξιολόγηση, όπως ήδη συμβαίνει για τα οικονομικά ζητήματα.

Ο νόμος θεσπίζει κοινή τροχιά αναφοράς για την υπερθέρμανση του πλανήτη, ώστε να αποτελέσει κοινή βάση για την αξιολόγηση των μελλοντικών κλιματικών κινδύνων από τα κράτη μέλη. Με βάση τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα, ο κόσμος οδεύει προς άνοδο της θερμοκρασίας κατά 1,5°C σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή έως το 2030, κατά 2°C έως το 2050 και κατά 3°C έως το 2100. Σύμφωνα με τους επιστημονικούς συμβούλους της ΕΕ για το κλίμα, η παγκόσμια άνοδος κατά 3°C αντιστοιχεί σε άνοδο περίπου 4°C στην Ευρώπη.

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες δεν είναι δίκαιες ούτε ισοκατανεμημένες. Προτείνουμε τη χρήση κοινής τροχιάς υπερθέρμανσης για την αξιολόγηση των κινδύνων και την προετοιμασία για το μέλλον», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν αρμόδια για την πράσινη μετάβαση, Τερέσα Ριμπέρα. «Η κλιματική αλλαγή δεν είναι φάρσα. Δεν είναι μόνο υπαρκτή, είναι και ισχυρός δολοφόνος. Καταστρέφει επίσης πλούτο και υποδομές», πρόσθεσε στις δηλώσεις της στις Βρυξέλλες.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε σε ανάρτησή της ότι «η Ευρώπη θερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο».

«Για να καταστούμε πραγματικά ανθεκτικοί, πρέπει να προσαρμοζόμαστε και να μαθαίνουμε στην πορεία. Διασφαλίζουμε ότι η κλιματική ανθεκτικότητα θα ενταχθεί στις πολιτικές σε ολόκληρη την ήπειρο, στηρίζοντας τις επενδύσεις, την καινοτομία και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη», ανέφερε.

Η ανακοίνωση για το Πλαίσιο προτείνει ουσιαστικά μια συστημική αλλαγή, με την ενσωμάτωση της κλιματικής ανθεκτικότητας σε όλους τους βασικούς τομείς πολιτικής της ΕΕ, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Προβλέπει επίσης στήριξη των τοπικών και περιφερειακών αρχών μέσω πιλοτικών προγραμμάτων και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Στόχος είναι να μετατοπιστεί το βάρος από τη διαχείριση των ζημιών και των κρίσεων μετά από μια καταστροφή στην πρόληψή της.

Η Κομισιόν υπενθυμίζει ότι φέτος το καλοκαίρι οι παρατεταμένοι καύσωνες και η ξηρασία τροφοδότησαν επικίνδυνες πυρκαγιές και έφεραν μεγάλους ποταμούς της Ευρώπης σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα νερού, ενώ τα προηγούμενα χρόνια η ήπειρος βίωσε καταστροφικές πλημμύρες. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Επιτροπής, οι εκτιμώμενες οικονομικές απώλειες από κλιματικές ζημιές την περίοδο 2022-2025 ανήλθαν σε περίπου 200 δισ. ευρώ, ή 50 δισ. ευρώ ετησίως. Το 75% των Ευρωπαίων ζει σε πόλεις και αστικές περιοχές και βιώνει άμεσα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Πηγή: ΚΥΠΕ