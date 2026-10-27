«Πολύ καλή και εποικοδομητική» χαρακτήρισε τη σημερινή συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ανακοινώνοντας ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν κατά την παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, στην Κύπρο.
Συμφώνησαν να μη μιλήσουν δημόσια Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν: «Εποικοδομητική συνάντηση», χωρίς κοινό ανακοινωθέν
«Πολύ καλή και εποικοδομητική» χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν στην παρουσία της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν στην Κύπρο.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά την επιστροφή του στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι «ήταν μια πάρα πολύ καλή και εποικοδομητική συζήτηση η οποία θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της παρουσίας της κας Ολγκίν στην Κύπρο».
Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να αποφύγουν περαιτέρω δημόσιες τοποθετήσεις επί συγκεκριμένων ζητημάτων που συζητήθηκαν, καθώς και να μην εκδώσουν κοινό ανακοινωθέν.
«Για αυτό τον λόγο συμφωνήσαμε ότι δεν θα κάνουμε περαιτέρω δηλώσεις επί των όποιων συγκεκριμένων θεμάτων και για αυτό τον λόγο συμφωνήσαμε να μην εκδοθεί και κοινό ανακοινωθέν», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν επαφές με τις Τεχνικές Επιτροπές και το Συμβουλευτικό Σώμα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι οι συζητήσεις ήταν επίσης εποικοδομητικές.
Όπως ανέφερε, «ακούστηκαν κάποιες απόψεις, κάποιες εισηγήσεις, τις οποίες θα συζητήσουμε στο πλαίσιο των συναντήσεων που έχω με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη».
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν προχώρησε σε περαιτέρω αναφορές για το περιεχόμενο των συζητήσεων, παραπέμποντας στη συνέχιση των επαφών κατά την παρουσία της κ. Ολγκίν στην Κύπρο.
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