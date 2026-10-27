Διαψεύδει τις φήμες περί παραίτησής του ο δημοτικός σύμβουλος της «Ανθρώπινης Πόλης». Τις πληροφορίες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες και τον θέλουν να έχει παραιτηθεί από τη θέση του δημοτικού συμβούλου του Δ.Πάφου διαψεύδει με δημόσια τοποθέτησή του ο Ανδρέας Γρηγοριάδης, ξεκαθαρίζοντας ότι παραμένει κανονικά στη θέση του και δεν προτίθεται να αποχωρήσει.
Ανδρέας Γρηγοριάδης: «Δεν παραιτήθηκα από δημοτικός σύμβουλος,παραμένω ενεργός και παρών»
Όπως αναφέρει, δεν έχει υποβάλει παραίτηση από το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε υπάρχει πρόθεση να το πράξει, καθώς, όπως τονίζει, δεν συντρέχει κανένας λόγος για μια τέτοια απόφαση. Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι παραμένει ενεργός και παρών, συνεχίζοντας να εκπροσωπεί τις ανάγκες και τις ανησυχίες των πολιτών, καθώς και ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα της πόλης.
Ο Ανδρέας Γρηγοριάδης διευκρινίζει ότι η μοναδική παραίτηση που υπέβαλε αφορά τη συμμετοχή του σε επιτροπή του Δήμου και συγκεκριμένα στην Επιτροπή Ονοματοδοσίας Δρόμων και Πλατειών. Όπως σημειώνει, οι λόγοι της συγκεκριμένης απόφασης έχουν ήδη εξηγηθεί δημόσια.
Παράλληλα, αφήνει να εννοηθεί ότι η αποχώρησή του από τη συγκεκριμένη επιτροπή ενδέχεται να παρερμηνεύτηκε, δημιουργώντας την εσφαλμένη εντύπωση ότι αποχωρεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο. «Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο», αναφέρει χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας ότι η θεσμική του ιδιότητα ως δημοτικού συμβούλου παραμένει αμετάβλητη.
Με την τοποθέτησή του, ο δημοτικός σύμβουλος της «Ανθρώπινης Πόλης» επιδιώκει να βάλει τέλος στα σχετικά σενάρια, ξεκαθαρίζοντας ότι συνεχίζει κανονικά την παρουσία και τη δράση του στο Δημοτικό Συμβούλιο
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