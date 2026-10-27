Ισραήλ: Παράταση της ψηφοφορίας ζητά το κόμμα Νετανιάχου - Σε εξέλιξη η εκλογική αναμέτρηση

«Υποβάλαμε αίτημα για παράταση της ψηφοφορίας! Ψηφίστε μόνο Λικούντ», έγραψε το κόμμα στο κανάλι του στο Telegram.

Τα περισσότερα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 7:00 το πρωί και έχουν προγραμματιστεί να κλείσουν στις 22:00.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ