Το κόμμα Λικούντ του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι υπέβαλε αίτημα στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή για παράταση της ψηφοφορίας, καθώς επιδιώκει να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους του στις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές.
Ισραήλ: Παράταση της ψηφοφορίας ζητά το κόμμα Νετανιάχου - Σε εξέλιξη η εκλογική αναμέτρηση
Αίτημα για παράταση της ψηφοφορίας στις βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ υπέβαλε στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή το κόμμα Λικούντ του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην προσπάθειά του να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους του. Τα περισσότερα εκλογικά τμήματα είναι προγραμματισμένο να κλείσουν στις 10 το βράδυ, ενώ εκκρεμεί η απόφαση επί του αιτήματος
«Υποβάλαμε αίτημα για παράταση της ψηφοφορίας! Ψηφίστε μόνο Λικούντ», έγραψε το κόμμα στο κανάλι του στο Telegram.
Τα περισσότερα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 7:00 το πρωί και έχουν προγραμματιστεί να κλείσουν στις 22:00.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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