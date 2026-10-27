Οικοδομικές άδειες: Τέλος στο πολύπλοκο σύστημα χρεώσεων - Οι αλλαγές που ενέκρινε το Υπουργικό

«Με την τροποποίηση αυτή, αντικαθιστούμε το υφιστάμενο πολύπλοκο σύστημα υπολογισμού με ένα απλοποιημένο, σαφές και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο, το οποίο ανταποκρίνεται καλύτερα στις σύγχρονες διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων», ανέφερε.

Όπως εξήγησε ο κ. Ιωάννου, οι αλλαγές περιλαμβάνουν την κατάργηση του γεωγραφικού διαχωρισμού της Κύπρου σε τρεις κατηγορίες με διαφορετικούς συντελεστές κόστους και την απλούστευση της μεθοδολογίας υπολογισμού των δικαιωμάτων, ανάλογα με την κατηγορία της ανάπτυξης. Προβλέπεται επίσης η κατάργηση της κλιμακωτής χρέωσης βάσει εμβαδού για οικοδομές και για τον διαχωρισμό γης σε οικόπεδα, καθώς και των πρόσθετων χρεώσεων για εξωτερικές εργασίες. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον χρόνο καταβολής των δικαιωμάτων και καθορίζουν συγκεκριμένες πρόνοιες για την επιστροφή ποσών που έχουν καταβληθεί.

«Βασική μας επιδίωξη είναι η μείωση της πολυπλοκότητας, η ενίσχυση της διαφάνειας και της ομοιομορφίας στην εφαρμογή των Κανονισμών και η ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών, προς όφελος των πολιτών, των μελετητών, των επαγγελματιών του κατασκευαστικού τομέα και των αρμόδιων αρχών», σημείωσε ο Υπουργός.

Πρόσθεσε ότι η αλλαγή εντάσσεται στην ευρύτερη μεταρρύθμιση της αδειοδότησης, με την οποία, όπως ανέφερε, προωθείται ένα πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό πλαίσιο που επιταχύνει τις διαδικασίες, περιορίζει τις καθυστερήσεις και διευκολύνει πολίτες, μελετητές και την αναπτυξιακή δραστηριότητα.

Ο κ. Ιωάννου υπενθύμισε ότι έχει ήδη εφαρμοστεί ταχεία διαδικασία αδειοδότησης για αναπτύξεις χαμηλού και μεσαίου ρίσκου, με θετικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Έχουν εκδοθεί περισσότερες από 3.000 άδειες για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες εντός 40 εργάσιμων ημερών, καθώς και πάνω από 1.500 άδειες για πολυκατοικίες έως 20 διαμερίσματα εντός 80 εργάσιμων ημερών.

«Με τη σημερινή απόφαση, κάνουμε ακόμη ένα βήμα προς ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό σύστημα αδειοδότησης, με λιγότερη γραφειοκρατία, σαφέστερους κανόνες και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες», είπε. Οι προτεινόμενοι τροποποιητικοί Κανονισμοί θα κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για συζήτηση και έγκριση.

Πηγή: ΚΥΠΕ