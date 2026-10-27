Eπίσκεψη ΠΟΓΟ Πάφου στο Κέντρο Μαστού Γεροσκήπου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού.

Το Κέντρο προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του σε γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών, διασφαλίζοντας τη θωράκιση της υγείας τους μέσω του προσυμπτωματικού ελέγχου. Σημειώνεται ότι το μοναδικό αλλά εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα που εντοπίζεται, αφορά τη μη έκδοση του τελικού πιστοποιητικού παράδοσης του κτιρίου.

Η εκκρεμότητα αυτή στερεί τη δυνατότητα να υποβληθούν οι απαραίτητες αιτήσεις για ένταξη σε ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα, ενώ καθυστερεί και τους τελικούς ελέγχους από άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση αποτελούν την αποτελεσματικότερη ασπίδα για την υγεία και τη ζωή κάθε γυναίκας.

Στο πλαίσιο αυτό, η επίσκεψη του Κινήματος είχε ως στόχο: Την έκφραση στήριξης και ευχαριστιών προς το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό στελεχικό δυναμικό του Κέντρου για το σπουδαίο και αδιάκοπο έργο που επιτελούν καθημερινά.

Την ενημέρωση γύρω από τη λειτουργία, τις δυνατότητες, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Κέντρο Μαστού στην επαρχία μας.

Την ανάδειξη των προβλημάτων και τη διεκδίκηση λύσεων · Τη διεκδίκηση και προώθηση πολιτικών που διασφαλίζουν την ισότιμη, δωρεάν και άμεση πρόσβαση όλων των γυναικών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, προληπτικούς ελέγχους και μαστογραφίες.

Το Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ Πάφου επαναλαμβάνει τη σταθερή του δέσμευση για συνεχή αγώνα και ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, στέλνοντας το μήνυμα ότι η πρόληψη δεν είναι απλώς επιλογή, αλλά δικαίωμα στη ζωή.