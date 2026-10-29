Η έντονη βροχόπτωση και οι ισχυροί άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση σιδηροκατασκευής από πολυκατοικία στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στην Πάφο, με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί όχημα.
Πέργκολα καταπλάκωσε αυτοκίνητο στην Πάφο - Πτώση σιδηροκατασκευής από πολυκατοικία λόγω ισχυρών ανέμων (φώτος)
Το όχημα ήταν παρκαρισμένο και κανένας δεν τραυματίστηκε - Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
Ευτυχώς δεν υπήρξε οποιοσδήποτε τραυματισμός. Ωστόσο το περιστατικό αυτό υπενθυμίζει πόσο επικίνδυνα μπορούν να γίνουν τα καιρικά φαινόμενα, αλλά και πόσο σημαντικό είναι να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των πολιτών.
Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτές τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.
Κίτρινη προειδοποίηση
Υπενθυμίζεται ότι τέθηκε σε ισχύ από τις 9:00 το πρωί η κίντρινη προειδοποίηση που εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες που αναμένεται να επηρεάσουν κατά διαστήματα αρχικά το δυτικό μισό του νησιού και σταδιακά και άλλες περιοχές. Η ένταση της βροχής αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστά ανά ώρα ενώ πιθανό να πέσει και χαλάζι. Παροδικά στις καταιγίδες οι ριπές των ανέμων δυνατό να φτάνουν μέχρι και τα 7 με 8 μποφόρ. Η κίτρινη προειδοποίηση θα διαρκέσει μέχρι τις 5 μ.μ.
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