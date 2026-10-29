Πέργκολα καταπλάκωσε αυτοκίνητο στην Πάφο - Πτώση σιδηροκατασκευής από πολυκατοικία λόγω ισχυρών ανέμων (φώτος)

Ευτυχώς δεν υπήρξε οποιοσδήποτε τραυματισμός. Ωστόσο το περιστατικό αυτό υπενθυμίζει πόσο επικίνδυνα μπορούν να γίνουν τα καιρικά φαινόμενα, αλλά και πόσο σημαντικό είναι να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των πολιτών.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτές τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.