Υπογράφηκε συμφωνία €382.000 για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων στο Διαμέρισμα Τίμης

Το έργο,σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ.Ιεροκηπίας, αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων της περιοχής και χρηματοδοτείται μέσω ευρωπαϊκών και δημοτικών κονδυλίων.

Η υλοποίησή του αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοτικών εγκαταστάσεων, στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και στον εκσυγχρονισμό των υποδομών, με θετικό περιβαλλοντικό και οικονομικό αποτύπωμα.

Η συμφωνία εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια για αναβάθμιση των δημοτικών κτηρίων και προώθηση πιο βιώσιμων και ενεργειακά αποδοτικών υποδομών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.