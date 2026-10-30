Από τη θεωρία στην πράξη: Οι μαθητές της Σχολής Εσπερινής και Τεχνικής Εκπαίδευσης Πάφου αποκτούν πολύτιμες επαγγελματικές εμπειρίες

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση οι μαθητές του τμήματος ΞΕ3Β είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μαθημάτων, συνδυάζοντας τη θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εξάσκηση. Στο μάθημα της Κοστολόγησης ασχολήθηκαν με πρακτικές εφαρμογές και μετρήσεις, κατανοώντας τη σημασία των αριθμητικών δεδομένων στη λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων.

Στο μάθημα του Μπαρ γνώρισαν τα μη αλκοολούχα ποτά και ολοκλήρωσαν τη δραστηριότητά τους με την παρασκευή smoothie, ενώ στην Εστιατορική Τέχνη επικεντρώθηκαν στη σημασία της γραπτής επικοινωνίας ως βασικού εργαλείου στην επαγγελματική καθημερινότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην πρακτική εργασία στο εργαστήριο, όπου οι μαθητές οργάνωσαν και προετοίμασαν το εστιατόριο για παράθεση, εφαρμόζοντας τις απαραίτητες διαδικασίες, από την προετοιμασία και το στρώσιμο των τραπεζιών μέχρι την παράθεση και την αποκόμιση.

Την ίδια ώρα, οι μαθητές του Γ΄ Έτους εμπλούτισαν τις γνώσεις τους γύρω από τις σαλάτες, εξετάζοντας τη χρησιμότητά τους τόσο στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου μενού εστιατορίου όσο και στην ισορροπημένη καθημερινή διατροφή.

Ανάμεσα στα ενδιαφέροντα στοιχεία που γνώρισαν ήταν και η ετυμολογία της λέξης «σαλάτα», η οποία προέρχεται από τη λατινική λέξη sal, που σημαίνει αλάτι.

Οι εκπαιδευτικές αυτές δραστηριότητες αναδεικνύουν τη σημασία της πρακτικής και βιωματικής εκπαίδευσης, καθώς οι μαθητές δεν περιορίζονται στην απόκτηση θεωρητικών γνώσεων, αλλά μαθαίνουν να τις εφαρμόζουν σε συνθήκες που προσομοιάζουν στον πραγματικό επαγγελματικό χώρο.

Η οργάνωση, η συνεργασία, η προσοχή στη λεπτομέρεια και η συνεχής εξάσκηση αποτελούν βασικά εφόδια για τους αυριανούς επαγγελματίες της φιλοξενίας, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό ρόλο της Τεχνικής Εκπαίδευσης στην προετοιμασία νέων ανθρώπων για την αγορά εργασίας,καταλήγει η ανακοίνωση.