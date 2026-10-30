«Workers do not work for war»: Λιμενεργάτες σε περισσότερα από 100 λιμάνια απεργούν κατά των αποστολών όπλων – Κινητοποιήσεις και σε Λάρνακα και Λεμεσό

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, περισσότερες από 25 συνδικαλιστικές οργανώσεις, που εκπροσωπούν εργαζομένους σε 113 λιμάνια και 22 χώρες, στηρίζουν τη διεθνή ημέρα δράσης. Οι κινητοποιήσεις περιλαμβάνουν απεργίες, στάσεις εργασίας, συγκεντρώσεις και πορείες, με βασικό αίτημα τον τερματισμό της στρατιωτικοποίησης των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Στο επίκεντρο των διαμαρτυριών βρίσκονται οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα η κατάσταση στη Γάζα, με τους εργαζομένους να εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό.

Κινητοποιήσεις και στα κυπριακά λιμάνια

Η Κύπρος συμμετέχει στη διεθνή πρωτοβουλία μέσω της ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ, η οποία πραγματοποίησε σήμερα κινητοποιήσεις στα λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας, στο πλαίσιο της δεύτερης Διεθνούς Ημέρας Δράσης των Λιμενεργατών.

Με κεντρικό σύνθημα «Λιμάνια για την Ειρήνη, Δουλειές με Αξιοπρέπεια», η συντεχνία εξέφρασε την αντίθεσή της στη μετατροπή των λιμανιών σε κόμβους εξυπηρέτησης στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Σε ανακοίνωσή της, η ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι στις μεταφορές γνωρίζουν τη σημασία των λιμενικών εγκαταστάσεων για την οικονομική δραστηριότητα, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να αγνοείται η πιθανή αξιοποίησή τους για τη διακίνηση πολεμικού υλικού.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κυπριακή εμπειρία από τον πόλεμο και την κατοχή, με τη συντεχνία να τονίζει ότι οι Κύπριοι εργαζόμενοι γνωρίζουν τις συνέπειες της στρατιωτικοποίησης και της διαίρεσης.

Παράλληλα, η ΠΕΟ συνδέει το αίτημα για ειρήνη με τη διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών εργασίας, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών περιορίζει τους διαθέσιμους πόρους για την υγεία, την παιδεία, τις συντάξεις και την κοινωνική προστασία.

Μεγάλη πορεία στον Πειραιά

Στην Ελλάδα, οι κινητοποιήσεις επηρέασαν τη λειτουργία σημαντικών λιμανιών, με επίκεντρο τον Πειραιά, όπου πραγματοποιήθηκε 24ωρη απεργία και μεγάλη πορεία εργαζομένων.

Η διαδήλωση κατέληξε στον χώρο του λιμανιού, μπροστά από τον σταθμό του Ηλεκτρικού, όπου οι συμμετέχοντες ανάρτησαν τεράστιο πανό με το σύνθημα «Workers do not work for war», δηλαδή «Οι εργαζόμενοι δεν δουλεύουν για τον πόλεμο».

Σύμφωνα με το 902.gr, διαδηλωτές άναψαν κόκκινα καπνογόνα, ενώ από τα μεγάφωνα μεταδόθηκαν μηνύματα αλληλεγγύης προς τους λιμενεργάτες άλλων χωρών.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν εργαζόμενοι από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους, ενώ απεργίες και στάσεις εργασίας είχαν εξαγγελθεί επίσης στην Πάτρα, στην Ηγουμενίτσα, στη Ραφήνα, στο Λαύριο και σε άλλες λιμενικές εγκαταστάσεις.

Οι κινητοποιήσεις προκάλεσαν προβλήματα και σε ακτοπλοϊκά δρομολόγια, καθώς οι ναυτεργάτες συμμετείχαν σε απεργία με αιτήματα που αφορούσαν επίσης τους μισθούς, τις συνθήκες εργασίας και την ασφάλεια.

Φόβοι για προβλήματα στο διεθνές εμπόριο

Σημαντική είναι η συμμετοχή εργαζομένων και σε μεγάλα ευρωπαϊκά λιμάνια, όπως το Αμβούργο, η Γένοβα, η Χάβρη και η Βαλένθια, ενώ κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται ή έχουν εξαγγελθεί και σε λιμάνια της Τουρκίας, του Μαρόκου και της Ινδίας.

Στην Ιταλία, η συνδικαλιστική οργάνωση USB επέκτεινε τη δράση σε 24ωρη γενική απεργία, συνδέοντας την αντίθεση στις στρατιωτικές δαπάνες με την ακρίβεια και τις διεκδικήσεις για αυξήσεις μισθών και συντάξεων.

Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι η συντονισμένη κινητοποίηση θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικό μέρος της διακίνησης φορτίων στη Μεσόγειο, με την αξία των εμπορευμάτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις να ξεπερνά τα δύο δισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Reuters, οι εκτιμήσεις αυτές δεν αποτελούν επιβεβαιωμένες οικονομικές απώλειες. Η πραγματική έκταση των επιπτώσεων εξαρτάται από τη συμμετοχή των εργαζομένων και τη διάρκεια των στάσεων εργασίας σε κάθε λιμάνι.

Η διεθνής πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια του συντονισμού που ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο στην Κωνσταντινούπολη, όταν συνδικαλιστικές οργανώσεις από διάφορες χώρες συμφώνησαν να αναλάβουν κοινές δράσεις κατά της μεταφοράς στρατιωτικού εξοπλισμού μέσω εμπορικών λιμανιών.

Πέρα από τον άμεσο αντίκτυπο στις μεταφορές, οι σημερινές κινητοποιήσεις επιχειρούν να αναδείξουν και τον ρόλο των εργαζομένων στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, θέτοντας το ζήτημα της συμμετοχής των λιμανιών στη διακίνηση πολεμικού υλικού στο επίκεντρο του συνδικαλιστικού διαλόγου.