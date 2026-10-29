Νέα εποχή για το παλιό ΓΣΠ: Πέφτουν αύριο οι υπογραφές μεταξύ Δήμου και PHC - Ποια γνωστά ονόματα κατεβαίνουν στην πλατεία

Η συμφωνία, εφόσον διευθετηθούν και οι τελευταίες εκκρεμότητες, θα σηματοδοτήσει ένα ουσιαστικό βήμα στην προσπάθεια να αποκτήσει η πλατεία σταθερή εμπορική δραστηριότητα και περισσότερες επιλογές για τους επισκέπτες της. Ήδη ο χώρος, που δημιουργήθηκε στη θέση του ιστορικού σταδίου, προσελκύει ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς προσφέρει μια διαφορετική δυνατότητα περιπάτου και αναψυχής στην καρδιά της Λευκωσίας, με αρκετά events να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και να έχουν προσελκύσει άτομα διαφόρων ηλικιών.

Το μεγαλύτερο Caffè Nero στην Κύπρο

Ξεχωριστή θέση στους σχεδιασμούς κατέχει η δημιουργία του μεγαλύτερου Caffè Nero στην Κύπρο, με εγκαταστάσεις που θα ξεπερνούν τη συνηθισμένη μορφή μιας καφετέριας και θα μπορούν να εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες στη διάρκεια της ημέρας. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται άνετοι εσωτερικοί χώροι, καθιστικά με καναπέδες, διαμορφωμένες γωνιές για επαγγελματικές συναντήσεις και δυνατότητα φιλοξενίας μικρών εκδηλώσεων ή σεμιναρίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον εξωτερικό χώρο, όπου προβλέπεται μεγάλος κήπος, ενισχύοντας τον χαρακτήρα της πλατείας ως σημείου κοινωνικής συνάντησης.

Η φιλοσοφία πίσω από τη συγκεκριμένη ανάπτυξη είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος που δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από την πρωινή κατανάλωση καφέ, αλλά θα διατηρεί την επισκεψιμότητά του και τις απογευματινές και βραδινές ώρες και θα προσελκύει άτομα διαφόρων ηλικιών και κυρίως οικογένειας.

Wine bar με θέα και αρωματοπωλείο

Στα σχέδια της PHC περιλαμβάνεται επίσης η λειτουργία wine bar σε υπερυψωμένο σημείο της πλατείας, το οποίο προσφέρει θέα προς τον ανανεωμένο δημόσιο χώρο και μπορεί να αξιοποιηθεί για μια διαφορετική εμπειρία βραδινής εξόδου. Για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας εξετάζεται συνεργασία με εξειδικευμένο επαγγελματία, ώστε η νέα επιχείρηση να αποκτήσει τη δική της ταυτότητα και να συμβάλει στη διεύρυνση των επιλογών ψυχαγωγίας στο κέντρο. Παράλληλα, ένα από τα μικρότερα καταστήματα του ισογείου προορίζεται για αρωματοπωλείο, σε συνεργασία με εταιρεία που δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο τομέα. Η ιδέα περιλαμβάνει έναν σύγχρονο χώρο παρουσίασης και δοκιμής αρωμάτων, με πιθανή ενσωμάτωση ψηφιακών εφαρμογών και αυτοματοποιημένων υπηρεσιών. Το μεγαλύτερο ερωτηματικό αφορά το τέταρτο υποστατικό, για το οποίο εξετάζονται τρεις διαφορετικές εμπορικές επιλογές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Στο τραπέζι βρίσκονται οι αλυσίδες PAUL Bakery, Patisserie, Cafe & Restaurant, Wagamama και Verde Caferesto, με την τελική επιλογή να εξαρτάται κυρίως από τις δυνατότητες του κτιρίου και τις απαιτήσεις αδειοδότησης.

Το 2027 έρχεται ΚΕΠ

Επιπρόσθετα στόχος, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π» είναι εντός του 2027 να λειτουργήσει εκ νέου Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), μετά και το κλείσιμο επί της Λεωφόρου Μακαρίου. Το ΚΕΠ αποτελεί πάγιο αίτημα όσων διαμένουν ή εργάζονται στο κέντρο της Πρωτεύουσας. Επιπρόσθετα πάγιο αίτημα των Λευκωσιατών που διαμένουν στην εντός των τειχών πόλη είναι και το φαρμακείο, δεδομένου ότι δεν υπάρχει διαθέσημο την δεδομένη στιγμή. Ως εκ τούτου αρκετοί ανέφεραν στην εφημερίδα μας, ότι ίσως πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να ανοίξει ξανά ένα φαρμακείο στη περιοχή που θα εξυπηρετεί εργαζόμενους, τουρίστες καθώς και μόνιμα διαμένοντες στη περιοχή.