Πιθανή αύξηση επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας την Πέμπτη

Βασικός παράγοντας είναι η άνοδος του πληθωρισμού, που έφθασε στο 3,5% τον Σεπτέμβριο, από 3,1% τον Αύγουστο. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στις υψηλές τιμές καυσίμων και ενέργειας, οι οποίες έχουν επηρεαστεί από την παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο διοικητής της Τράπεζας, Άντριου Μπέιλι, έχει προειδοποιήσει ότι το αυξημένο ενεργειακό κόστος ενδέχεται να μεταφερθεί σταδιακά στους μισθούς και στις τιμές των υπηρεσιών, καθιστώντας δυσκολότερη την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Η κεντρική τράπεζα έχει επίσης προειδοποιήσει ότι, αν συνεχιστεί η υφιστάμενη κατάσταση, ο πληθωρισμός μπορεί να ξεπεράσει το 4% το 2027, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον στόχο του 2%.

Μια τέτοια απόφαση αναμένεται να επιβαρύνει περαιτέρω εκατομμύρια νοικοκυριά με στεγαστικά δάνεια και να εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης, σημειώνουν οι αναλυτές. Τα βρετανικά νοικοκυριά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος διαβίωσης, ενώ αναμένονται νέες αυξήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας μέσα στον χειμώνα.

Η απόφαση θα ανακοινωθεί την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι, ώρα Λονδίνου. Μαζί της θα δημοσιοποιηθούν νέες προβλέψεις για τον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και η πρώτη αξιολόγηση των επιπτώσεων του πρόσφατου κυβερνητικού προϋπολογισμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ