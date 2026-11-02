Ραδιομαραθώνιος 2026: Κοινή προσπάθεια με την πολιτική ηγεσία, για μια κοινωνία που χωράει κάθε παιδί

Σε μια λιτή και ουσιαστική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στο Περίπτερο της Λεωφ. Σταυρού στη Λευκωσία, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ERB CYPRUS INSURANCE HOLDINGS, κ. Τάκης Φειδία, και ο Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ, κ. Θανάσης Τσώκος, υποδέχθηκαν και συνομίλησαν με αξιωματούχους της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας.

Εκ μέρους των διοργανωτών, ο κ. Φειδία ευχαρίστησε θερμά τους παρευρισκόμενους για τη συμμετοχή τους, τονίζοντας: «Ο Ραδιομαραθώνιος είναι ένας καταξιωμένος θεσμός κοινωνικής αλληλεγγύης, μια συλλογική προσπάθεια που μας φέρνει κοντά για μια κοινωνία που δίνει, ισότιμα, χώρο σε κάθε παιδί της, χωρίς αποκλεισμούς».

Ο κ. Τσώκος ανέφερε: «Ως κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, το ΡΙΚ στηρίζει διαχρονικά τον Ραδιομαραθώνιο και συμβάλλει ώστε το μήνυμα της συμπερίληψης και των ίσων δικαιωμάτων για κάθε παιδί να φτάσει σε ολόκληρη την κοινωνία».

Ο Ραδιομαραθώνιος 2026, με το μήνυμα «Δύναμη Αγάπης», κινητοποιεί πολίτες, επιχειρήσεις, φορείς και θεσμούς γύρω από τις αξίες της συμπερίληψης και του σεβασμού. Η συμμετοχή στον θεσμό εκφράζεται με πολλούς τρόπους, μεταξύ άλλων και με οικονομικές συνεισφορές, που συμβάλλουν στην έμπρακτη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους.

Η παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας ανέδειξε τη σημασία της συλλογικής συμμετοχής. Όσοι επιθυμούν να στηρίξουν έμπρακτα τον Ραδιομαραθώνιο μπορούν να συνεισφέρουν με τους ακόλουθους τρόπους:

Με αγορά λαχνών

Με SMS στο 7060, γράφοντας RM, κενό και το ποσό 1, 3 ή 5€

Με πιστωτική κάρτα μέσω JCC

Με τραπεζική κατάθεση ή μεταφορά

Μέσω Contact Pay από την εφαρμογή Eurobank Cyprus

Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ

Στα γραφεία της ERB CYPRUS και των εταιρειών της, ERB CYPRIALIFE και ERB ASFALISTIKI.

Επιπλέον, η Eurobank διευκόλυνε τις δωρεές του κοινού ενσωματώνοντας QR codes σε όλα τα καταστήματα και τα ΑΤΜ της Τράπεζας, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να πραγματοποιήσουν εύκολα και άμεσα την εισφορά τους, μέσω κινητού τηλεφώνου.

Περισσότερες πληροφορίες για τις διαδικτυακές συνεισφορές και το πλήρες πρόγραμμα των δράσεων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ραδιομαραθώνιου: www.radiomarathonios.org

Διοργανωτές του Ραδιομαραθώνιου είναι οι εταιρείες ERB CYPRIALIFE και ERB ASFALISTIKI, μέλη του Ομίλου EUROBANK, σε συνεργασία με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ).