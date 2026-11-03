Τη σημασία της αναδοχής ως του καταλληλότερου πλαισίου οικογενειακής φροντίδας για παιδιά που δεν μπορούν να παραμείνουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον ανέδειξε εκδήλωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και της Πρώτης Κυρίας Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη, και αποτέλεσε επίσης ευκαιρία αναγνώρισης της προσφοράς των αναδόχων οικογενειών.
Ο θεσμός της αναδοχής στην Κύπρο συμπληρώνει σχεδόν 70 χρόνια - Καμπάνια για προσέλκυση νέων αναδόχων οικογενειών
Η εκδήλωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας τίμησε την προσφορά των αναδόχων οικογενειών και παρουσίασε νέα εκστρατεία ενημέρωσης που αρχίζει στις 3 Νοεμβρίου 2026.
Στον χαιρετισμό της, η Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, Μαρία Κυρατζή, αναφέρθηκε στην πορεία του θεσμού στην Κύπρο, η οποία αγγίζει τα 70 χρόνια. Εστίασε στον ουσιαστικό ρόλο των αναδόχων γονέων στην καθημερινότητα των παιδιών, καθώς και στη σημασία της σταθερής παρουσίας, της αποδοχής και της δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης. Μίλησε, επίσης, για τη συνεχή προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των υπηρεσιών, τη στήριξη των αναδόχων οικογενειών και την ενίσχυση της συνεργασίας με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς.
Στην εκδήλωση μίλησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Τίνα Παύλου. Παρουσιάστηκε, επίσης, βίντεο για τη νέα εκστρατεία ενημέρωσης και προσέλκυσης αναδόχων οικογενειών, την οποία διοργανώνουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Η εκστρατεία αρχίζει στις 3 Νοεμβρίου 2026 και αποσκοπεί στην ευρύτερη ενημέρωση της κοινωνίας για την αναδοχή και στην ενθάρρυνση νέων οικογενειών να αναλάβουν τον ρόλο του αναδόχου.
Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλάμβανε συμμετοχές νέων με προηγούμενη εμπειρία από το σύστημα παιδικής προστασίας, οι οποίοι παρουσίασαν συγγραφικά έργα, ποιήματα και μουσική, προσδίδοντας ιδιαίτερο συμβολισμό στην εκδήλωση.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τιμητική απονομή στις ανάδοχες οικογένειες για τη διαχρονική προσφορά τους.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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