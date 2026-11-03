Μαρίνα Νεοφύτου: Η «πρυτάνισσα» που αναζητά την τάξη μέσα στο χάος

Από τις νότες του πιάνου στις εξισώσεις της Μηχανικής και από τις χαοτικές ροές της ρευστοδυναμικής στην πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Μαρίνα Νεοφύτου, η πρώτη γυναίκα που εκλέγεται στην ηγεσία του ιδρύματος, μιλά στο νέο επεισόδιο του «Χωρίς Τήβεννο» για τη διαδρομή της, τις επιλογές που τη διαμόρφωσαν και τις αλλαγές που οραματίζεται.

Πρύτανης, πρύτανις ή πρυτάνισσα; Η ίδια δεν διστάζει να επιλέξει το «πρυτάνισσα», εξηγώντας ότι ταυτίζεται περισσότερο με έναν όρο που προσδίδει ορατότητα στο γεγονός ότι μια γυναίκα κατέχει το συγκεκριμένο αξίωμα. Έχοντας διανύσει τη δική της πορεία στον χώρο της Μηχανικής, γνωρίζει, όπως λέει, τη σημασία των μηνυμάτων που μεταφέρουν οι λέξεις και πώς αυτές επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες μπορούν να φανταστούν τον εαυτό τους σε θέσεις ευθύνης.

Ανάμεσα στη μουσική και στη Μηχανική

Η σχέση της με τη Μηχανική ξεκίνησε από νωρίς. Με μητέρα πολιτικό μηχανικό, η οποία ήταν παράλληλα αθλήτρια και ασχολούνταν με τη μουσική, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον με διαφορετικά ερεθίσματα. Μέχρι τα 16 της, μάλιστα, βρισκόταν μπροστά σε ένα δίλημμα: μουσική ή Μηχανική; Τελικά επέλεξε τη δεύτερη, χωρίς όμως να εγκαταλείψει το πιάνο, που εξακολουθεί να αποτελεί σταθερό συνοδοιπόρο στη ζωή της.

Αυτό που την κέρδισε ήταν ο συνδυασμός αναλυτικής σκέψης και δημιουργικότητας, αλλά και η δυνατότητα της Μηχανικής να βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων. Στην πορεία γοητεύτηκε από τη ρευστοδυναμική και ιδιαίτερα από τις χαοτικές ροές, αναζητώντας τις δομές και την τάξη μέσα σε όσα εκ πρώτης όψεως μοιάζουν χαοτικά.

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας του ΠΚ

Η νεοεκλεγείσα πρυτάνισσα αποφεύγει προς το παρόν να εξαγγείλει συγκεκριμένες κινήσεις, εξηγώντας ότι χρειάζεται πρώτα να χαρτογραφήσει σε μεγαλύτερο βάθος την κατάσταση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι θεωρεί αναγκαίες εσωτερικές αλλαγές που θα επιτρέψουν στο πανεπιστήμιο να λειτουργεί με μεγαλύτερη ευελιξία και να ανταποκρίνεται ταχύτερα στις εξελίξεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στη θεσμική αναγνώριση του επαγγέλματος του ερευνητή. Επισημαίνει ότι οι νέοι επιστήμονες χρειάζονται μακροπρόθεσμη επαγγελματική προοπτική και δυνατότητες εξέλιξης, αντί να στηρίζουν την πορεία τους αποκλειστικά σε διαδοχικά ερευνητικά προγράμματα περιορισμένης διάρκειας.

Παράλληλα, επιδιώκει ένα πιο ανοικτό και συμπεριληπτικό πανεπιστήμιο, που θα βρίσκεται σε στενότερη επαφή με την κοινωνία και θα αξιοποιεί την ερευνητική του δραστηριότητα για την αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων.

Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση με τη Μαρίνα Νεοφύτου στο νέο επεισόδιο του «Χωρίς Τήβεννο», του podcast του «Πολίτη».