Γάμος στον κυκλικό κόμβο… αντίγαμος στο Δικαστήριο: 2 μέρες υπό κράτηση γαμπρός και κουμπάρος - Ψάχνει το αγωνιστικό αυτοκίνητο η Αστυνομία

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Αστυνομία στο δικαστήριο, το περιστατικό σημειώθηκε μετά την τέλεση του γάμου και πριν από τη γαμήλια δεξίωση, όταν ο γαμπρός και φίλοι του αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν επίδειξη drift στον κυκλικό κόμβο.

Όπως ανέφερε ο γαμπρός κατά την ανάκρισή του, μετέφερε ο ίδιος το αγωνιστικό αυτοκίνητο στον κυκλικό κόμβο με ρυμουλκό, το οποίο χρησιμοποίησε για να αποκλείσει μία από τις εισόδους. Οι υπόλοιπες είσοδοι και έξοδοι αποκλείστηκαν από άλλα οχήματα, ενώ στη συνέχεια πρότεινε στον κουμπάρο του να οδηγήσει το αγωνιστικό αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο κουμπάρος φέρεται να πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και πλαγιολισθήσεις για περίπου πέντε λεπτά, με το όχημα να κινείται ακόμη και αντίθετα από την κανονική φορά κυκλοφορίας, περιστρεφόμενο γύρω από νεαρό πεζό που βρισκόταν στο οδόστρωμα.

Πήραν άλλο όχημα στην Τροχαία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο γαμπρός προσκόμισε χθες στην Τροχαία Λεμεσού ένα αμάξωμα, το οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν συνάδει με το αυτοκίνητο που καταγράφηκε στα βίντεο. Μάλιστα, από το αμάξωμα απουσίαζαν η μηχανή, το κιβώτιο ταχυτήτων, τα καθίσματα, το τιμόνι και άλλα βασικά εξαρτήματα, ενώ έφερε διαφορετικές επιγραφές… δηλαδή λίγο πολύ μόνο ο «σκελετός» του. Το εν λόγω όχημα μετέφερε στην Τροχαία ο γαμπρός, ενώ η εκτίμηση της Αστυνομία είναι ότι το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε βρίσκεται αλλού.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις, αναζητώντας μεταξύ άλλων δύο οδηγούς ρυμουλκών που φέρονται να συμμετείχαν στον αποκλεισμό του δρόμου. Παράλληλα, αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από συγγενικά και φιλικά πρόσωπα των υπόπτων, καθώς και να εξεταστούν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης.