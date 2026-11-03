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Πρεμιέρα παιδικής παράστασης «Ο Τζακ και η Φασολιά» στις 14 Νοεμβρίου

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το αγαπημένο παραμύθι ζωντανεύει μέσα από τη συνάντηση της θεατρικής δράσης με την κινούμενη εικόνα

Με εντατικό ρυθμό συνεχίζονται οι πρόβες για τη νέα παιδική παράσταση «Ο Τζακ και η Φασολιά», σε σκηνοθεσία και διασκευή κειμένων Λώρη Λοϊζίδη. Ηθοποιοί και συντελεστές βρίσκονται στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα, που θα δοθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών.

Η ευρηματική συνάντηση της ζωντανής θεατρικής δράσης με το animation μεταμορφώνει το αγαπημένο παραμύθι «Ο Τζακ και η Φασολιά» σε μια σκηνική περιπέτεια γεμάτη χρώμα, κίνηση και εκπλήξεις. Οι ηθοποιοί αλληλεπιδρούν με τις κινούμενες εικόνες, δημιουργώντας την αίσθηση ότι ο πραγματικός και ο φανταστικός κόσμος επικοινωνούν μπροστά στα μάτια των θεατών.

Η παράσταση, σε σκηνοθεσία και διασκευή κειμένου του Λώρη Λοϊζίδη, είναι ένα όμορφο θεατρικό ταξίδι γεμάτο φαντασία, μουσική, χιούμορ και αγάπη, με πολλά μηνύματα για μικρούς και μεγάλους.

«Ο Τζακ και η Φασολιά» προσκαλεί όλη την οικογένεια σε μια ξεχωριστή θεατρική εμπειρία, όπου η ζωντανή σκηνική δράση, η κινούμενη εικόνα, η μουσική και τα τραγούδια που γράφτηκαν ειδικά για την παράσταση ζωντανεύουν μαζί το αγαπημένο παραμύθι — και από τη συνάντησή τους γεννιέται η μαγεία.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία – Διασκευή κειμένου: Λώρης Λοϊζίδης

Παραγωγή: Alpha Κύπρου – Pirasmos Productions

Πρεμιέρα

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, Δημοτικό Θέατρο Λατσιών

Εισιτήρια

Διατίθενται μέσω της Soldout Tickets και στα καταστήματα Stephanis.

Πληροφορίες:

70001910

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Παίζουν:

Σαββίνα Γεωργίου, Εύρος Βασιλείου, Διαμάντω Χατζηζαχαρία, Αντρέας Γεωργίου, Σεμέλη Κυριαζή, Έλενα Σωτηρίου.

Συμμετέχουν με μαγικό τρόπο: Χριστιάνα Αριστοτέλους, Λένια Σορόκου, Άντρη Καραντώνη, Pan Dragomir, Χαμπής, Κώστας Καρνάκης, Γιώργος Δημητράκκος και ο Λώρης Λοϊζίδης.

Κείμενο & Σκηνοθεσία:

Λώρης Λοϊζίδης

Μουσική:

Ανδρέας Βασιλείου

Βοηθός Σκηνοθέτη:

Μαρία Παπακώστα

Χορογραφίες:

Διαμάντω Χατζηζαχαρία

Σκηνογραφία:

Έλενα Τερέπεη

Σχεδιασμός Φωτισμού:

Βασίλης Πετινάρης

Κοστούμια:

Στυλιάνα Μαραγκού

Animation & Visual Design:

Black Dog Creative Agency

Τεχνική Υποστήριξη:

Ηχοτεχνική

Επιμέλεια Παραγωγής:

Κλείτος Κλείτου, Μάριος Κοντάκκης

Παραγωγή:

Alpha Κύπρου – Pirasmos Productions

Την παράσταση παρουσιάζει η Cosmos Wireless

Χρυσός χορηγός: Γάλα ΜΟΟ σοκολάτας, από την Αλάμπρα

Χορηγοί: See you travel , Οcean Βasket , Waterworld Water park Agias Napas, Γαριδάκια Χαράλαμπους, Πολυβιταμίνες Candi b, Υπεραγορές Αλφαμέγα 

#ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ #ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ #ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

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