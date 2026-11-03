Πρεμιέρα παιδικής παράστασης «Ο Τζακ και η Φασολιά» στις 14 Νοεμβρίου

Η ευρηματική συνάντηση της ζωντανής θεατρικής δράσης με το animation μεταμορφώνει το αγαπημένο παραμύθι «Ο Τζακ και η Φασολιά» σε μια σκηνική περιπέτεια γεμάτη χρώμα, κίνηση και εκπλήξεις. Οι ηθοποιοί αλληλεπιδρούν με τις κινούμενες εικόνες, δημιουργώντας την αίσθηση ότι ο πραγματικός και ο φανταστικός κόσμος επικοινωνούν μπροστά στα μάτια των θεατών.

Η παράσταση, σε σκηνοθεσία και διασκευή κειμένου του Λώρη Λοϊζίδη, είναι ένα όμορφο θεατρικό ταξίδι γεμάτο φαντασία, μουσική, χιούμορ και αγάπη, με πολλά μηνύματα για μικρούς και μεγάλους.

«Ο Τζακ και η Φασολιά» προσκαλεί όλη την οικογένεια σε μια ξεχωριστή θεατρική εμπειρία, όπου η ζωντανή σκηνική δράση, η κινούμενη εικόνα, η μουσική και τα τραγούδια που γράφτηκαν ειδικά για την παράσταση ζωντανεύουν μαζί το αγαπημένο παραμύθι — και από τη συνάντησή τους γεννιέται η μαγεία.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία – Διασκευή κειμένου: Λώρης Λοϊζίδης

Παραγωγή: Alpha Κύπρου – Pirasmos Productions

Πρεμιέρα

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, Δημοτικό Θέατρο Λατσιών

Εισιτήρια

Διατίθενται μέσω της Soldout Tickets και στα καταστήματα Stephanis.

Πληροφορίες:

70001910

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Παίζουν:

Σαββίνα Γεωργίου, Εύρος Βασιλείου, Διαμάντω Χατζηζαχαρία, Αντρέας Γεωργίου, Σεμέλη Κυριαζή, Έλενα Σωτηρίου.

Συμμετέχουν με μαγικό τρόπο: Χριστιάνα Αριστοτέλους, Λένια Σορόκου, Άντρη Καραντώνη, Pan Dragomir, Χαμπής, Κώστας Καρνάκης, Γιώργος Δημητράκκος και ο Λώρης Λοϊζίδης.

Κείμενο & Σκηνοθεσία:

Λώρης Λοϊζίδης

Μουσική:

Ανδρέας Βασιλείου

Βοηθός Σκηνοθέτη:

Μαρία Παπακώστα

Χορογραφίες:

Διαμάντω Χατζηζαχαρία

Σκηνογραφία:

Έλενα Τερέπεη

Σχεδιασμός Φωτισμού:

Βασίλης Πετινάρης

Κοστούμια:

Στυλιάνα Μαραγκού

Animation & Visual Design:

Black Dog Creative Agency

Τεχνική Υποστήριξη:

Ηχοτεχνική

Επιμέλεια Παραγωγής:

Κλείτος Κλείτου, Μάριος Κοντάκκης

Παραγωγή:

Alpha Κύπρου – Pirasmos Productions

Την παράσταση παρουσιάζει η Cosmos Wireless

Χρυσός χορηγός: Γάλα ΜΟΟ σοκολάτας, από την Αλάμπρα

Χορηγοί: See you travel , Οcean Βasket , Waterworld Water park Agias Napas, Γαριδάκια Χαράλαμπους, Πολυβιταμίνες Candi b, Υπεραγορές Αλφαμέγα