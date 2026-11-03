Με εντατικό ρυθμό συνεχίζονται οι πρόβες για τη νέα παιδική παράσταση «Ο Τζακ και η Φασολιά», σε σκηνοθεσία και διασκευή κειμένων Λώρη Λοϊζίδη. Ηθοποιοί και συντελεστές βρίσκονται στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα, που θα δοθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών.
Πρεμιέρα παιδικής παράστασης «Ο Τζακ και η Φασολιά» στις 14 Νοεμβρίου
Το αγαπημένο παραμύθι ζωντανεύει μέσα από τη συνάντηση της θεατρικής δράσης με την κινούμενη εικόνα
Η ευρηματική συνάντηση της ζωντανής θεατρικής δράσης με το animation μεταμορφώνει το αγαπημένο παραμύθι «Ο Τζακ και η Φασολιά» σε μια σκηνική περιπέτεια γεμάτη χρώμα, κίνηση και εκπλήξεις. Οι ηθοποιοί αλληλεπιδρούν με τις κινούμενες εικόνες, δημιουργώντας την αίσθηση ότι ο πραγματικός και ο φανταστικός κόσμος επικοινωνούν μπροστά στα μάτια των θεατών.
Η παράσταση, σε σκηνοθεσία και διασκευή κειμένου του Λώρη Λοϊζίδη, είναι ένα όμορφο θεατρικό ταξίδι γεμάτο φαντασία, μουσική, χιούμορ και αγάπη, με πολλά μηνύματα για μικρούς και μεγάλους.
«Ο Τζακ και η Φασολιά» προσκαλεί όλη την οικογένεια σε μια ξεχωριστή θεατρική εμπειρία, όπου η ζωντανή σκηνική δράση, η κινούμενη εικόνα, η μουσική και τα τραγούδια που γράφτηκαν ειδικά για την παράσταση ζωντανεύουν μαζί το αγαπημένο παραμύθι — και από τη συνάντησή τους γεννιέται η μαγεία.
Ταυτότητα παράστασης
Σκηνοθεσία – Διασκευή κειμένου: Λώρης Λοϊζίδης
Παραγωγή: Alpha Κύπρου – Pirasmos Productions
Πρεμιέρα
Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, Δημοτικό Θέατρο Λατσιών
Εισιτήρια
Διατίθενται μέσω της Soldout Tickets και στα καταστήματα Stephanis.
Πληροφορίες:
70001910
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Παίζουν:
Σαββίνα Γεωργίου, Εύρος Βασιλείου, Διαμάντω Χατζηζαχαρία, Αντρέας Γεωργίου, Σεμέλη Κυριαζή, Έλενα Σωτηρίου.
Συμμετέχουν με μαγικό τρόπο: Χριστιάνα Αριστοτέλους, Λένια Σορόκου, Άντρη Καραντώνη, Pan Dragomir, Χαμπής, Κώστας Καρνάκης, Γιώργος Δημητράκκος και ο Λώρης Λοϊζίδης.
Κείμενο & Σκηνοθεσία:
Λώρης Λοϊζίδης
Μουσική:
Ανδρέας Βασιλείου
Βοηθός Σκηνοθέτη:
Μαρία Παπακώστα
Χορογραφίες:
Διαμάντω Χατζηζαχαρία
Σκηνογραφία:
Έλενα Τερέπεη
Σχεδιασμός Φωτισμού:
Βασίλης Πετινάρης
Κοστούμια:
Στυλιάνα Μαραγκού
Animation & Visual Design:
Black Dog Creative Agency
Τεχνική Υποστήριξη:
Ηχοτεχνική
Επιμέλεια Παραγωγής:
Κλείτος Κλείτου, Μάριος Κοντάκκης
Παραγωγή:
Alpha Κύπρου – Pirasmos Productions
Την παράσταση παρουσιάζει η Cosmos Wireless
Χρυσός χορηγός: Γάλα ΜΟΟ σοκολάτας, από την Αλάμπρα
Χορηγοί: See you travel , Οcean Βasket , Waterworld Water park Agias Napas, Γαριδάκια Χαράλαμπους, Πολυβιταμίνες Candi b, Υπεραγορές Αλφαμέγα
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