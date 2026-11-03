Ενδιάμεσες Εκλογές στις ΗΠΑ: Στο Τέξας κρίνεται ένα μέρος του πολιτικού μέλλοντος του Τραμπ

Οι Αμερικανοί προσέρχονται σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στις κάλπες, προκειμένου να αναδείξουν τη νέα σύνθεση του Κογκρέσου, σε μια εκλογική αναμέτρηση με άμεσες επιπτώσεις στη δυνατότητα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προωθήσει την πολιτική του κατά το δεύτερο μισό της θητείας του.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, καθώς ο έλεγχος των δύο νομοθετικών σωμάτων θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Κογκρέσου.

Μάχη για κάθε ψήφο στο Χιούστον

Στο Χιούστον, μία από τις μεγαλύτερες και πιο πολυπολιτισμικές πόλεις των ΗΠΑ, οι προετοιμασίες για την εκλογική διαδικασία έχουν ολοκληρωθεί, με τα δύο μεγάλα κόμματα να επικεντρώνονται στην προσέλευση των πολιτών.

Σύμφωνα με το CNN Greece, τα εκλογικά κέντρα στην κομητεία Χάρις ανοίγουν στις 7 το πρωί και κλείνουν στις 7 το βράδυ, τοπική ώρα. Οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα εκλογικά κέντρα της κομητείας.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η συμμετοχή, ιδιαίτερα των πολιτών που δεν αξιοποίησαν τη δυνατότητα πρόωρης ψηφοφορίας.

Οι Ρεπουμπλικανοί επιδιώκουν να διατηρήσουν την ισχυρή παρουσία τους στο Τέξας, ενώ οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να αυξήσουν την εκλογική τους επιρροή, με ιδιαίτερη έμφαση στις μεγάλες αστικές περιοχές.

Τι διακυβεύεται για τον Λευκό Οίκο

Παρότι ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δεν διεκδικεί την επανεκλογή του, η σημερινή αναμέτρηση αποτελεί σημαντική πολιτική δοκιμασία για την κυβέρνησή του.

Η σύνθεση του Κογκρέσου επηρεάζει άμεσα τη νομοθετική ατζέντα της αμερικανικής προεδρίας, από την οικονομική πολιτική και τις κρατικές δαπάνες μέχρι την υλοποίηση βασικών κυβερνητικών προτεραιοτήτων.

Εάν οι Ρεπουμπλικανοί διατηρήσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων, ο Λευκός Οίκος θα εξακολουθήσει να διαθέτει ευνοϊκότερες κοινοβουλευτικές συνθήκες για την προώθηση των σχεδίων του.

Αντίθετα, ενίσχυση των Δημοκρατικών και ενδεχόμενη κατάκτηση της πλειοψηφίας σε ένα από τα δύο σώματα θα μπορούσε να περιορίσει τις νομοθετικές δυνατότητες της κυβέρνησης και να ενισχύσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Η αναμέτρηση στο Τέξας αποκτά, συνεπώς, ιδιαίτερη πολιτική σημασία, όχι επειδή μία μόνο πολιτεία καθορίζει το αποτέλεσμα σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά επειδή οι επιδόσεις των δύο κομμάτων εκεί μπορούν να αποτυπώσουν ευρύτερες εκλογικές τάσεις.

Με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, το ενδιαφέρον θα μεταφερθεί στην καταμέτρηση των ψήφων και στη διαμόρφωση των νέων συσχετισμών στην Ουάσιγκτον.